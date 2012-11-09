Импорт оливкового масла в США продолжает стабильно расти

Импорт оливкового масла и масла из оливковых жмыхов в Соединенные Штаты по-прежнему неуклонно растет, достигнув 7-процентного роста по сравнению с прошлым годом, как показывают последние данные Международного совета по оливкам (IOC).



Они составили 290,227 11 тонн за первые 2011 месяцев сезона 12/300,000) и, как ожидается, превысят - - тонн после того, как будут опубликованы данные за сентябрь, согласно отчету МОК. Октябрьский информационный бюллетень рынка.

Италия остается ведущим поставщиком со 143,656 4 тоннами и ростом на 84,371 процента. Далее следует Испания с 35 - тонной, но с большим ростом, на - процентов, от сезона к сезону.

Далее следуют Тунис с 30,308 24 тоннами (+8,997 процента), Аргентина с 33 5,222 тоннами (+30 процента) и Греция с - - тоннами (+- процентов).

Почти две трети всего импорта приходилось на нерафинированное масло, 30% — на оливковое масло и 5% — на оливковое масло. оливковое масло жмыха.

Китайский рынок меньше, но растет быстрее

МОК также сообщил, что Китай превзошел прогнозы по импорту почти 45,968 2010 тонн оливкового масла и оливкового масла из жмыха в 11/- году.

Он может не достигать даже шестой части импорта США, но этот рынок продемонстрировал впечатляющий рост на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Испания была основным поставщиком с 26,885 60 тоннами, что составляет - процентов от общего объема китайских поставок. импорт оливкового масла и более чем вдвое превосходит Италию - 10,729 2,720 тонн. Далее следует Греция с 1,115 тоннами и Тунис с - тоннами.

Подавляющее большинство — 84 процента — китайского импорта приходится на первосортное масло, 5 процентов приходится на оливковое масло и 11 процентов — на оливковое масло из жмыха.

Испанский экспорт также вырос в Австралию, Японию, Бразилию, Россию.

В Испании, крупнейшем в мире производителе и экспортере, продажи в страны, не входящие в Европейский Союз, выросли на четверть за первые 11 месяцев 2011/12 года. Его рекордный урожай привел к увеличению экспорта во все шесть основных направлений за пределами ЕС: США, Китай, Австралию, Японию, Бразилию и Россию.

Общий мировой рынок урожая 2011/12 г.

МОК сообщает, что общий объем импорта с октября по август вырос на 13 процентов в Россию, на 18 процентов в Японию и на 14 процентов в Бразилию, но все же снизился в Канаду и Австралию, со снижением на 4 и 3 процента соответственно.

Импорт в ЕС вырос на 12 процентов по сравнению с сезоном, что, по мнению МОК, вероятно, отражает некоторые операторы ожидают плохой урожай (в Испании) в 2012/13 году».

Доказательство ценового влияния Испании

Производитель цены на оливковое масло экстра вирджин в Италии и Греции теперь отражают рост, который произошел в Испании, начиная с конца июня.

В Италии они выросли за последние два месяца: с 2.38 евро/кг в первую неделю августа до 2.84 евро/кг в конце октября по сравнению с 2.48 евро/кг в Испании.

А за три месяца в Греции они выросли на 13 процентов, с 1.82 евро/кг в конце июля до 2.21 евро/кг в конце октября.

Хотя в Италии и Греции потребовалось больше времени, чтобы материализоваться, этот рост показывает влияние цен в Испании, крупнейшем мировом производителе, несмотря на перспективы хорошего урожая 2012/13 в первых двух странах, особенно в Греции», — говорится в сообщении МОК.