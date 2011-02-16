Эдвин Франкель: доведение калифорнийского оливкового масла до более высоких стандартов

Среди самых выдающихся химиков мира д-р Эдвин Франкель является одновременно уважаемой иконой и грозной силой среди своих коллег. Будучи признанным экспертом в области окисления липидов, Франкель сосредоточил свое внимание на оливковом масле первого холодного отжима, работая над улучшением стандартов на основе более совершенных аналитических методов. Смелые и противоречивые, его недавно опубликованные результаты привлекли внимание отрасли, поскольку они прокладывают путь к научным достижениям в области калифорнийского оливкового масла.

В мире нет никого, кто был бы ему ровней. - химик Калифорнийского университета Брюс Герман

Решительный сторонник калифорнийской индустрии оливкового масла, Франкель нацелился на более высокие стандарты, чтобы калифорнийское EVOO могло соответствовать более высоким стандартам, чем европейские или даже те, которые предлагаются в Австралии. Калифорния в состоянии сделать калифорнийское оливковое масло самым научно подтвержденным качеством и полезным для здоровья продуктом в любой точке мира», — сказал главный сотрудник Франкеля на протяжении многих лет, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе и пищевой химик Брюс Джерман. Калифорния в состоянии поставить свой продукт на передний план с научной точки зрения», — продолжает Герман, который уверен, что Франкель сделает это. В мире нет никого, кто был бы ему ровней».

Хотя вкус является основным критерием, используемым Международным советом по оливкам для проверки оливкового масла первого холодного отжима, вкус субъективен, объясняет Герман. Если проводится химический анализ, в основном для того, чтобы признать масло фальсифицированным или испорченным, пероксидное число (PV) является одним из признаков, используемых для измерения окисления. Беда в том, немец отмечает, Большинство людей не знают, как измерить окисление. Эд обладает уникальной квалификацией для этого».

Спорный отчет прошлого года от Калифорнийский университет в Дэвисе Олив Центр пусть промышленность знает это. Группа ученых Франкеля обнаружила, что 69 процентов импортированных образцов оливкового масла и 10 процентов образцов калифорнийского оливкового масла, маркированных оливковым маслом первого холодного отжима, не соответствовали международным химическим и органолептическим стандартам для EVOO. В отчете говорилось, Наши лабораторные тесты показали, что химические стандарты МОК и Министерства сельского хозяйства США часто не выявляют дефектные оливковые масла, которые не соответствуют органолептическим стандартам первого отжима».

В отчете также говорится, что МОК и Стандарты оливкового масла USDA было бы более эффективным, включив немецко-австралийские стандарты DAG и PPP, которые указывают на старые, некачественные, окисленные и фальсифицированные более дешевые рафинированные масла. МОК, а также Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA), торговая ассоциация, представляющая импортеров оливкового масла, не согласились с исследованием, посчитав эти методы ненадежными.

У него нет друзей в МОК», — Ричард Кантрилл, технический директор МОК. Американское общество нефтехимиков (AOCS) сказал о Франкеле. Он посторонний, пытающийся проникнуть внутрь. У него будут серьезные трудности», — сказал он, но признал, что известное упорство Франкеля, а также умение задавать достаточное количество вопросов откроют людям разум. Те, кто имел честь работать с доктором Франкелем, знают, чего ожидать.

Высокие аналитические стандарты в сочетании с беспристрастной честностью определяют работу доктора Франкеля и снискали ему уважение коллег. Требуется мужество, чтобы искать и говорить правду», — сказал Дэн Флинн, директор Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе, который тесно сотрудничал с доктором Франкелем в поисках истины при маркировке. Его коллеги могут рассчитывать на то, что он даст им это без прикрас».

Доктор Франкель преуспел именно в этом. Он опубликовал 92 статьи, и его работа цитировалась 1100 раз, что делает его одним из самых цитируемых авторов в своей области. Он также является обладателем почти всех наград, которые может присудить Американское общество нефтехимиков (AOCS), по словам Кантрила, который описывает Франкеля как мировой лидер и эксперт в области окисления липидов».

Франкель провел 31 год, работая в Министерстве сельского хозяйства в Пеории, штат Иллинойс, прежде чем он вышел на пенсию в качестве ведущего научного сотрудника в 1989 году и начал свою вторую карьеру, очевидно, его истинное призвание, в качестве адъюнкт-профессора в Калифорнийском университете в Дэвисе, его альма-матер. Оливковое масло впервые заинтересовало его в 1995 году, когда ему представилась возможность поработать с приглашенным ученым из Испании.





Они сравнили несколько образцов импортного и калифорнийского оливкового масла с местного кооперативного рынка с рафинированным, отбеленным и дезодорированным маслом с перекисным числом 0.4 (PV). Все масла имели высокое значение PV в диапазоне от 11 до 33. Стандарт IOC составляет 20, что, по утверждению Франкеля, являетсяслишком высоко. Для этого не нужно много окисления, это небольшое количество может привести к очень нежелательным вкусовым соединениям». Его исследования привели его к непопулярному мнению, что PV не является надежным способом измерения окисления, и он очень критически относился к некоторым обширным опубликованным исследованиям в Испании.Я нахожусь на этапе своей карьеры», — сказал Франкель.где я могу быть критичным».

Он считает, что высокий PV этих образцов был связан с неправильным представлением о том, что EVOO стабилен навсегда. По его словам, образцы годами лежат на полках, тогда как фактический срок хранения неоткрытой бутылки не должен превышать одного года. Другие масла», — объясняет Франкель. устарели, и когда они лежат на полке слишком долго, их заменяют. С оливковым маслом это не делается. Введите прошлогодние выводы Калифорнийского университета в Дэвисе и мнение доктора Франкеля о том, что импортированная история очень сомнительна».

Отчет Калифорнийского университета в Дэвисе был только началом. Последнее исследование Франкеля недавно опубликовано в двух перспективных статьях, первая из которых посвящена фальсификация, устойчивость к окислению и антиоксиданты в химическом составе EVOO. Второй бросает вызов шквалу заявления о питании, которые хвастаются достоинствами оливкового масла. На мой взгляд, — сказал он, эти утверждения могут быть сильно преувеличены и не основаны на надежных научных доказательствах». Его главная проблема с этими утверждениями заключается в том, что использование паршивых методов», — сказал Франкель, который объяснил, что испанцы потратили огромное количество ресурсов, используя сомнительные аналитические методы и коммерческие наборы, не подтвержденные научно, для измерения пищевой ценности оливкового масла. Они ищут быстрые и грязные методы. Большая часть данных сомнительна. Они тратят огромные деньги, когда им нужно использовать лучшие методы».

Независимо от того, как будут восприняты исследования доктора Франкеля, индустрия оливкового масла выиграет от начатого им прогресса. Его стремление и честность направляли и оттачивали его опыт, ставя его в уникальное положение. Слова Дэна Флинна обращены к Калифорнии и всей индустрии, когда он сказал о Франкеле: Он крупная фигура, и нам очень повезло, что он обратил свое внимание на оливковое масло».