Подход Google к новым идеям и новаторскому мышлению называется "Решите для X'. Вся концепция заключается в том, что большая проблема, независимо от ее характера, требует радикального решения, которое может быть реализовано с использованием самых современных доступных технологий. Как комментирует Астро Теллер в Статья в журнале Wired, Google X Head on Moonshots: в 10 раз проще, чем на 10 процентов», размышления о решении глобальной проблемы подходят не только крупным компаниям и влиятельным организациям, но и каждый может попробовать, если он может напрячь свои мозги и мыслить неординарно. придумать решение. И, вопреки распространенному мнению, пытаться улучшить в 10 раз, а не только на 10 процентов, обычно проще. Это так называемое "Лунное мышление — полная противоположность поэтапному мышлению; вместо того, чтобы медленно прокладывать себе путь к решению, сосредоточьтесь на больших вещах и идите прямо к ним.

Когда дело доходит до оливкового масла и учитывая сегодняшние особые обстоятельства, параллелизм очевиден: если фермеры и производители оливкового масла в Греции смогут преодолеть неблагоприятная ситуация, то они должны продолжать и поддерживать производство, которое будет приносить достаточно большой доход, чтобы поддерживать их работу. Но если они делают все по инструкции, то миссия слишком сложна для выполнения. Это означает, что они должны быть гибкими и непредубежденными, и что они должны смотреть вперед, чтобы найти общее решение своей проблемы, независимо от их размера и силы в индустрии оливкового масла. Другими словами, они должны мыслить по лунному календарю.

Дела, которые продолжаются веками и мучают отрасль, могут быть поставлены на самотек и устаревать. Например, вместо того, чтобы выбрасывать жидкие остатки, выходящие из маслобойных заводов, практика, которая иногда заставляет владельцев маслобойных заводов нести ответственность перед государственными органами из-за загрязнения, можно пойти другим путем, чтобы очистить их и превратить в воду, пригодную для орошения. . Технология существует, но одному владельцу завода очень дорого покупать и использовать необходимое оборудование, поэтому производители могут найти экономически эффективное решение, например, создав завод по переработке отходов, обслуживающий несколько заводов по производству оливкового масла.

Каждое лето идут споры о том, были ли эффективны пестициды против оливковой плодовой мухи и будет ли свежее оливковое масло хорошим или нет, поскольку муха оказывает значительное влияние на его качество. Но если производители сосредоточатся на проблеме и постараются не улучшать ситуацию лишь немного, а устранять проблему целиком, они увидят, что генетика как раз может быть местом они не искали до сих пор, чтобы найти ответ на свою проблему. Этот подход необходимо прояснить на европейском уровне, но помните, что попытка сделать что-то в десять раз лучше может оказаться проще, чем стремление к улучшению всего лишь на десять процентов.

Экспорт греческого оливкового масла вялый, и на мировом рынке преобладают итальянские и испанские масла. Еще несколько тонн оливкового масла, направляемого в Германию, Россию или Китай, хороши для компании-экспортера, но они не так важны по сравнению с комплексной попыткой утвердить качество греческого оливкового масла в сознании потребителей и представить его во всем мире.

Фермеры и производители оливкового масла составляют чувствительную часть греческой сельскохозяйственной касты и являются довольно большим винтиком в гораздо большем колесе. Проще говоря, они слишком важны, чтобы потерпеть неудачу, и включают передовое мышление или решения для X» может быть все, что нужно, чтобы выжить и даже процветать.