Новые решения для управления сточными водами оливкового завода

По сути, при перемалывании оливок получаются две вещи: оливковое масло и вода. Мы знаем, что делать с нефтью. Управление водой, с другой стороны, является деликатной и дорогостоящей задачей.



Управление сточными водами остается критической и нерешенной проблемой, особенно в регионах, где образуются огромные объемы.

Тем не менее, эти побочные продукты также содержат фенольные соединения, известные своими противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Вот почему было исследовано несколько подходов к извлечению биоактивных химических веществ из сточных вод оливкового завода, чтобы использовать их для фармацевтических, пищевых и косметических целей.

Мы уже писали о исследование побочных продуктов оливкового масла координируется профессором Маурицио Сервили из Университета Перуджи.

Джузеппе Ди Лечче (Фото: NYIOOC)

Теперь еще один итальянец. исследование возможных способов обработки и применения сточных вод оливкового завода (OMW) был проведен доктором Джузеппе Ди Лечче и его коллегами-исследователями (Альфредо Кассано, Алессандра Бендини, Кармела Кониди, Лидиетта Джорно и Туллия Галлина Тоски) из Болонского университета.

Исследователи отмечают, что состав OMW сильно различается в зависимости от нескольких параметров, таких как сорт, время сбора урожая и технология экстракции масла.

ОМВ представляет собой темные жидкие стоки, характеризующиеся высокими концентрациями органических соединений, в том числе органических кислот, сахаров, дубильных, пектиновых и фенольных веществ, обуславливающих их фитотоксичность и подавляющих жизнедеятельность бактерий.

По уровню загрязнения один кубометр ОМВ эквивалентен 100-200 кубометрам бытовых сточных вод. Его неконтролируемое попадание в водоемы приводит к серьезным проблемам для всей экосистемы.

В исследовании Ди Лечче сточные воды завода по производству оливкового масла были обработаны для оценки характеристик фракций пермеата и ретентата, производимых интегрированной мембранной системой, работающей при двух различных коэффициентах объемной концентрации.

Исследователи оценили влияние двух этапов мембранной фильтрации (микрофильтрация и нанофильтрация) на содержание химической потребности в кислороде, сухое вещество, органолептические качества, фенольные соединения и антиоксидантную активность пермеата и оставшихся образцов.

Двойная обработка микрофильтрацией и нанофильтрацией позволила получить чистый жидкий продукт, который можно использовать повторно в качестве технологической воды и фракций ретентата с низкой молекулярной массой, которые демонстрируют значительную концентрацию фенольных соединений. В зависимости от степени чистоты и конкретных органолептических свойств они могут быть предназначены для извлечения молекул с антиоксидантной активностью или могут использоваться в различных секторах, таких как производство удобрений, кормление животных, пищевая и фармацевтическая промышленность.

Интегрированный процесс показал себя как эффективный подход к производству фенольных экстрактов, ценных для нескольких отраслей промышленности, и результаты исследования показали, что существует устойчивая гипотеза "нормальная промышленная практика», которая может быть включена в текущие процессы нефтедобычи с целью очистки воды и извлечения фенольных соединений с высокой добавленной стоимостью».

Исследование было представлено по случаю встречи по технологическим инновациям в Калабрии на экспериментальной станции Регионального агентства сельскохозяйственного развития в Джоя-Тауро, организованной Apor (Калабрийская ассоциация производителей оливкового масла) в сотрудничестве с регионом Калабрия, Университетом Болоньи и Института мембранных технологий Университета Калабрии в Ренде.