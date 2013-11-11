Совет слышит, почему знаки качества оливкового масла растут

Члены отрасли, присутствовавшие на недавнем заседании Международного совета по оливкам, призвали к возобновлению усилий по достижению единого международного стандарта для оливкового масла, говорится в сообщении МОК. резюме события.

В его заявлении относительно встречи 25 октября в Мадриде его Консультативного комитета по оливковому маслу и столовым оливкам говорится, что такой стандарт будет служить общей основой, а затем позволит частным инициативам компаний, национальных ассоциаций или международных ассоциаций дифференцировать свое оливковое масло первого холодного отжима на основе более жестких требований, влекущих за собой дополнительные параметры или более строгие ограничения для конкретных параметров, взятых из единого стандарта».

Не призыв к новому стандарту МОК, касающемуся оливкового масла первого холодного отжима премиум-класса.

В рамках обсуждения растущего числа печатей соответствия и качества оливкового масла комитет пригласил различные ассоциации из стран, не входящих в МОК, принять участие в заседании.

МОК заявил в своем заявлении, что ключевые моменты, вытекающие из их презентаций и последовавших дискуссий заключались в том, что участники приветствовали системы знаков качества, направленные на дифференциацию оливкового масла первого холодного отжима на основе более строгих параметров, чем в системе МОК. Торговый стандарт, применяемый к оливковым маслам и маслам из оливковых жмыхов.

Но в то же время они считали, что такое оливковое масло премиум-класса не должно подпадать под действие нового стандарта МОК».

МОК сетует отсутствие мониторинга» в большинстве стран-импортеров, не входящих в МОК

Между тем, основной вопрос, по мнению Консультативного комитета, заключается в государственный контроль за соблюдением действующих стандартов МОК», — говорится в заявлении МОК.

Такой мониторинг или его отсутствие в большинстве стран-импортеров, не входящих в МОК, из-за отсутствия специальных правил — это именно то, что побудило несколько ассоциаций импортеров (Австралия, Япония, США) обратиться к МОК с просьбой поддержать их схемы. для добровольного мониторинга и сертификации масел, продаваемых их членами, в отношении стандарта МОК, а также для убеждения своих властей принять стандарт МОК».

Австралийский пример

Что касается производителей из стран, не входящих в МОК, МОК сообщил, что в Австралии проводится кампания по принятию национальный стандарт — в настоящее время только добровольно — отличается от стандарта МОК по некоторым параметрам.

Они внедрили схему самоконтроля, подтверждающую соответствие масла этому стандарту», ​​— говорится в сообщении.

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Консультативный комитет отметил, что цель состояла в том, чтобы выйти на международный уровень через выход в открытый космос (Экстра Вирджин Альянс) схема, но еще более важно найти практическое решение, которое удовлетворило бы как компании в странах-членах МОК (которые должны соблюдать как минимум стандарт МОК), так и компании в странах, не входящих в МОК (в случае Австралии), которые хотят отступить от некоторых установленных ограничений в стандарте МОК для определенных параметров чистоты путем применения более высоких пределов (для содержания кампестерола и линоленовой кислоты), чтобы отразить отличительные особенности некоторых оливковых масел первого отжима местного производства».

Консультативный комитет хорошо знаком с ситуацией в странах, не являющихся членами МОК, но участники подтвердили надежду, что все страны-производители оливкового масла предпримут новые усилия для диалога, чтобы прийти к единому международному стандарту», ​​— заявили в МОК.

Участники приехали из таких стран, как Австралия, Бразилия, Япония, Перу и США.

В МОК сообщили, что среди участников встречи были Австралийская оливковая ассоциация (AOA), представляющих производителей. Австралийская ассоциация оливкового масла (AOOA), представляющая импортеров, принесла извинения за то, что не смогла присутствовать, но направила презентацию», — говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовала бразильская ассоциация импортеров OLIVA, а также две ассоциации из Японии – ассоциация импортеров JOA и TOYO, которая в первую очередь является ассоциацией производителей, ассоциация дегустаторов оливкового масла Peruolivo из Перу и Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) из США, представляющих импортеров.

Калифорнийский совет по оливковому маслу (COOC), состоящий из калифорнийских производителей, не ответил на приглашение МОК.

Также присутствовали две международные ассоциации: калифорнийская ассоциация EVA и испанская QvExtra!»

Португалец Луис Фольке назначен председателем комитета

В отдельном заявлении МОК говорится, что консультативный комитет был создан в 1991 году. как место встречи профессионалов отрасли из стран-членов МОК, где они могут высказать свое мнение, он является ключевым партнером Исполнительного секретариата МОК и помогает ему находить эффективные решения проблем, волнующих сектор».

На своем последнем заседании комитет назначил нового председателя и двух заместителей председателя.

Луис Фольке, представитель переработчиков и президент португальской ассоциации CASA DO AZEITE, будет председателем в 2014 и 2015 годах, заменив Али Бен Эль Хадж М'Барек из Туниса. который представлял производителей с момента создания комитета и дважды был его председателем, сначала в 1997–2000 годах, а затем в 2010–2013 годах».

На двух заместителей председателя представители комитета избрали бывшего председателя Али Бен Эль Хадж М'Барек и главу по институциональным отношениям в Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Рим, Италия) Микеле Бунгаро, который также представляет производителей», — говорится в сообщении МОК. .