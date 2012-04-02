Испанские исследователи разработали портативный «электронный нос»

Испанские исследователи разработали дешевый портативный "«электронный нос», по их словам, имеет большие перспективы для использования в органолептических испытаниях и контроле качества пищевых продуктов.

Хотя так называемые электронные носы сами по себе не новы, Исследовательская группа сенсорных систем Университета Эстремадуры заявляет, что их система сокращает время и стоимость тестирования.



В недавнем пресс-релизе исследователь Хесус Лозано сказал, что новая система, которая имитирует человеческий нос, может не только выдавать количественные результаты за минуту, но и стоить в десять раз меньше, чем существующие методы.

Недостаток этого портативного устройства... в том, что, как и в случае с обонянием млекопитающих, "«электронный нос» должен быть сенсибилизирован известными образцами, и чем больше тестов он проведет, тем точнее будут его результаты», — сказал он.

Помимо использования в анализе воды, система будет очень полезна для контроля качества в пищевой промышленности, оценки органолептических свойств вина, обнаружения взрывчатых веществ и болезней, а также для разработки парфюмерии и косметики.

Хьюго Регохо, генеральный менеджер группы по производству оливкового масла Bogaris в США, недавно призвал производителей оливкового масла использовать эту технологию. В Семинар по вкусу и качеству оливкового масла на острове Св. Елены в январе, он сказал, что необходимо улучшить электронный нос и электронное обнаружение сенсорных дефектов в нефтяных технологиях, чтобы контролировать мошенничество в отрасли».

Международный совет по оливкам в настоящее время пересматривает новые и существующие методы анализа, предназначенные для повышения качества и подлинности оливкового масла и масла из оливковых жмыхов, но еще не обнародовал подробности.

Исполнительный директор МОК Жан-Луи Баржоль сказал на прошлой неделе что у него нет шансов отказаться от использования сенсорных панелей при определении качества оливкового масла. Мы очень высоко ценим наш метод органолептического тестирования… и считаем его важным критерием качества», — сказал он.