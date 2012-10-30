Гефсиманские оливковые деревья среди старейших в мире

Трехлетнее исследование, проведенное на трех оливковых деревьях, расположенных в Гефсимании, Иерусалим, показало, что их стволам и ветвям около 900 лет, что делает их одними из самых старых известных оливковых деревьев.

В исследовании, проведенном Итальянским национальным исследовательским советом совместно с итальянскими университетами, были изучены образцы трех из восьми оливковых деревьев, которые растут в религиозно значимом саду. Образцы показали, что деревья датируются серединой 12 века.th века, хотя считается, что корни могут быть даже старше этого.

Радиоуглеродный анализ показал, что три образца относятся к 1092, 1166 и 1198 годам соответственно. Остальные пять деревьев не удалось проанализировать, так как они стали настолько скрюченными, что стволы выдолблены, и остался только более молодой растительный материал.

Анализ ДНК также показал, что все деревья имели идентичный генотип, что указывает на то, что они, вероятно, произошли от общего "родительское дерево. Это говорит о том, что деревья изначально были обрезками ветвей, взятыми с более крупного дерева, возможно, в попытке сохранить свою родословную. Эта практика распространена и сегодня.

Ведутся споры о точности различных методов определения возраста оливковых деревьев. Многие древние оливковые деревья по всему миру не подвергались надежным научным исследованиям, и оценки их истинного возраста сильно разнятся.

Два знаменитых оливковых дерева часто претендуют на звание старейших в мире. То оливковое дерево воув в Ханье, Греция, дереву, которое все еще дает плоды, согласно анализу годичных колец, считается, что ему 2,000 лет. Однако некоторые ученые считают, что ему около 4,000 лет. Другим претендентом является дерево Аль-Бадави в деревне Аль-Валаджа в Вифлееме, возраст которого, как считается, составляет от 4,000 до 5,000 лет.

Гефсиманский сад, (Гефсимания означает "оливковый пресс» на иврите), является важным местом для христиан, евреев и мусульман. Считается, что это место, где Иисус Христос молился перед тем, как был распят, а затем был предан Иудой.

Хотя в Библии есть упоминания о том, что взрослые оливковые деревья росли в это время, неясно, те ли это деревья, которые стоят на этом месте сегодня. Оливковые деревья способны отрастать от корней, если их срубить, а также существует вероятность того, что деревья были пересажены или заменены в какой-то момент на протяжении многих лет.

Возраст образцов хорошо согласуется с тем, что известно об этом периоде, исходя из путевых хроник паломников. Утверждается, что примерно в этот период была построена вторая Гефсиманская балиска, и вполне вероятно, что сад был перестроен, что привело к обновлению оливковых деревьев в процессе строительства.