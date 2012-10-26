Испанская потребительская группа обнаружила, что почти каждое третье оливковое масло имеет неправильную маркировку

Испанская потребительская организация утверждает, что девять из 34 проверенных ею оливковых масел первого холодного отжима были действительно первого сорта, а одно было лампанте, поддерживает свои требования, несмотря на угрозы судебного иска со стороны крупных компаний по производству оливкового масла.



Hojiblanca и ArteOliva были среди тех, кто угрожал подать в суд на возмещение ущерба. К ним присоединились другие, в том числе Acesur, сеть супермаркетов Condis и Ассоциация компаний по розливу и переработке пищевых масел (ANIERAC), которые обвинили Организацию потребителей и пользователей (OCU) в несоблюдении надлежащей практики при тестировании.

Но OCU заявляет, что она подвергла 34 образца EVOO и 6 образцов оливкового масла первого отжима дегустации и ряду физических и химических тестов.

Хотя качество большинства образцов соответствовало заявленному на этикетке, OCU сообщило, что его тесты показали, что девять брендов ввели потребителей в заблуждение, продавая масло с пометкой «Экстра», когда оно оказалось просто девственным». В среднем потребители платили на 1 евро больше за Экстра-класс чем оливковое масло первого отжима.

Девять образцов взяты из пластиковых бутылок брендов Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca и Ybarra, стеклянной бутылки от Oli Sone (LIDL) и тетра-упаковки от Arteoliva.

Из девяти все были оценены очень плохо» в категории результатов панельных тестов OCU, но семь очень хорошо» в соответствии с тем, что OCU назвал анализом качества фруктов. Образец Coosur оценен хорошо» в этой категории и «Алиада» приемлемо".

Кроме того, было обнаружено, что EVOO от Maeva и оливковое масло первого отжима от Olilán лампанте и поэтому непригоден для продажи без (химической) очистки», — говорится в пресс-релизе OCU.

Соответствующие органы по защите прав потребителей и сельского хозяйства в Испании были проинформированы о результатах для расследования необходимости принятия каких-либо мер.

Несмотря на выявленные проблемы, в наличии имеется продукция хорошего качества по разумным ценам, отметили в OCU. В случае с оливковым маслом, как и со многими другими продуктами, высокая цена не всегда свидетельствует о качестве».

Hojiblanca и ArteOliva угрожают судебным иском

В пресс-релизе, Ходжибланка сказал, что подаст в суд на OCU за несоблюдение правил тестирования, таких как количество взятых образцов и протокол анализа.

Он также подчеркнул, что достоверные результаты внутренних и внешних испытаний» — как с помощью химического анализа, так и с помощью дегустационных комиссий — доказывающие, что категория оливкового масла, признанная OCU девственной, действительно была EVOO.



Незаконный анализ нескольких бутылок не соответствует миллионам литров. - Пресс-секретарь Ходжибланки

Ни в коем случае Hojiblanca, ее члены-кооперативы и их тысячи фермеров, выращивающих оливки, никого не обманывают и не обманывают», — говорится в сообщении.

Образцы марки Hojiblanca EVOO в стеклянной бутылке и два образца продукции Cordoliva, а также из конюшни Hojiblanca, были одобрены OCU, сообщил представитель Hojiblanca. Olive Oil Times.

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Это одна из причин, по которой мы не согласны. Незаконный анализ нескольких бутылок не соответствует миллионам литров», — сказал он.

А представитель ArteOliva Фелипе Сильвела написал в Твиттере, что компания также подаст в суд на OCU за ущерб. ArteOliva «не позволит ПЦУ несправедливо подорвать престиж и целостность этой компании», — сказал он.

Права потребителей

ПЦУ не ответила на запросы Olive Oil Times для получения дополнительной информации о его тестировании.

Ходжибланка упомянул о возможности порчи масла под светом супермаркета.

Но директор OCU Хосе Мария Мугика заявил сегодня в блоге, что потребители имеют право знать, что продукт, который они покупают, соответствует заявленному на этикетке — независимо от продолжительности или условий его пребывания на полке супермаркета.

Директор ПЦУ Хосе Мария Мугика

Мы анализируем продукты в том состоянии, в котором они попадают к потребителю».

Если они думают, что покупают оливковое масло первого отжима, то в бутылке должно быть масло первого отжима, а не первого или лампанте" он сказал.

И он должен быть экстра вирджин, который они покупают, когда покупают, будь то свежий с завода или после нескольких месяцев на полке».

Реакция в секторе оливкового масла Испании

Если в этой недавний дождь является поводом для радости в осажденном секторе оливкового масла Испании, вчера в некоторых кругах социальных сетей царила атмосфера уныния на фоне широкой огласки этого дела.

В то время как одни производители сказали, что это был долгожданный тревожный звонок, другие сказали, что это было печально и прискорбно» и нанесет ущерб как испанскому экспорту, так и внутреннему потреблению.

Панельный тест

В своем заявлении Hojiblanca заявила, что в течение некоторого времени сектор оливкового масла вызывал проблемы с неопределенность метода дегустационной комиссии».

Стандартизация панельных испытаний была обещана соответствующими органами регионального правительства Андалусии и центрального правительства Испании, а также Европейским комиссаром по сельскому хозяйству. Дачиан Чолош как часть его План действий по оливковому маслусказал.

Среди прочих целей последний план стремился стандартизировать эти дегустационные панели именно для того, чтобы избежать "различные результаты для одного и того же продукта и, таким образом, такие отчеты, которые никоим образом не помогают испанскому продовольственному сектору, особенно в эти кризисные времена», — сказал Хохибланка.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства. Olive Oil Times сегодня, что в июле этого года государства-члены было предложено описать проблемы, с которыми они столкнулись при функционировании панельного теста, и предложить решения».

Подробных ответов пока не поступало, сейчас комиссия разослала напоминания», — сказал он.