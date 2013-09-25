США наносят скоординированные удары по опорным пунктам оливкового масла ЕС из Вашингтона и Сакраменто



Сенатор штата Калифорния Лоис Волк и председатель комитета Палаты представителей по путям и средствам Дэйв Кэмп

Возможно, это было не то наступление, которого многие ожидали в последние несколько недель, хотя оно было тщательно спланировано.

Во-первых, был выпуск отчета о годичном расследовании Комиссии по международной торговле США, которое, по мнению некоторых экспертов, даст достаточные основания для торговых действий и официальных жалоб ВТО на оливковое масло из ЕС, импортируемое в США.

А вчера Калифорния принял закон создать собственную комиссию по оливковому маслу, чтобы проводить исследования, рекомендовать стандарты, организовывать усилия по захвату доли рынка и иным образом вести войну с некачественным импортом.

Близость этих двух событий может показаться случайной, но они являются результатом организованного нападения группы американских производителей и заинтересованных сторон, ныне известной как Американская ассоциация производителей оливкового масла (AOOPA), и их австралийских союзников.

Их корни восходят к Встреча в Диксоне, Калифорния где производители составлен и обсудили внутренний маркетинговый заказ с конечной целью приведения импорта к более высоким стандартам.

Затем представители Калифорнии и Джорджии успешно лоббировали влиятельный Комитет по путям и средствам Палаты представителей с требованием провести расследование в USITC. условия конкуренции», с которыми сталкивается зарождающаяся американская индустрия оливкового масла.

Декабрь 2012 г. слух в USITC в Вашингтоне было так много шума, что комиссар Шара Л. Аранофф, демократ из Мэриленда, назначенный Джорджем Бушем-младшим, мрачно сказала: Я немного боюсь, что мои дети узнают, чем я кормила их все эти годы».

На слушании Александр Отт, в то время исполнительный директор нового AOOPA, провел большую часть отведенных ему пяти минут — и еще больше времени во время прямого допроса — подчеркивая небытие любого маркетингового заказа на оливковое масло: Нет никакого маркетингового заказа», — неоднократно подчеркивал Отт в течение дня, добавляя истерия по поводу потенциального федерального маркетингового заказа несколько забавна». (Отт больше не состоит в ассоциации)

Однако мистический маркетинговый порядок нашел путь в Закон о фермах США. Калифорнийские производители настаивали на введении положения, согласно которому импортируемые масла должны подвергаться ограничениям, таким как проверка вкуса, при размещении маркетингового заказа на оливковое масло. Калифорнийский совет по оливковому маслу назвал обеспечение оливковым маслом частью программа здравого смысла, требующая, чтобы импорт соответствовал тем же стандартам, что и американское оливковое масло».

Примерно в то же время Лоис Волк — сенатор штата Калифорния в Дэвисе и участница Диксона — была проведение слушания в Сакраменто перед переполненным залом и сотнями зрителей, которые смотрели онлайн-трансляцию в прямом эфире. только что сформированный Волк Подкомитет Сената штата по оливковому маслу и новым продуктам» заслушал процессию свидетелей, представивших свои отчеты о проблемах, с которыми сталкиваются производители оливкового масла штата, которые, по их словам, столкнулись с недобросовестной конкуренцией со стороны недобросовестных европейских производителей и импортеров, которые не играют по правилам. .

Волк заручился поддержкой законопроекта обеими партиями. подписанный законом вчера это санкционировало формирование государственной комиссии, которая будет использовать ежегодные оценки, собранные от производителей, производящих более 5,000 галлонов в год, для повысить конкурентоспособность отрасли на государственном, национальном и международном рынках».

Но большая артиллерия находится в Вашингтоне, и ожидается, что законодатели не допустят, чтобы налогоплательщики, по оценкам, 2 миллиона долларов, потраченные на отчет USITC, были потрачены впустую. Такие отчеты часто приводят к формальным жалобам и торговые меры, включая более высокие тарифы и ограничения на импорт.

Я не думаю, что кто-то может отрицать, что это была довольно плохая пара недель для американских импортеров и их европейских партнеров», — сказал брокер оливкового масла, пожелавший остаться неназванным.

Неудивительно, что Международный совет по оливкам мало что сказать о последнем наступлении, за исключением признания впечатляющих усилий, приложенных к отчету USITC, и утверждения, что некоторая информация, содержащаяся в нем, была спорной, хотя в нем не было сказано, какая именно.

Никто не подвергает сомнению один из выводов следователей: Соединенные Штаты не планируют вступать в базирующийся в Мадриде МОК, ссылаясь на правительственных чиновников, которые подтвердили все более изоляционистскую политику в отношении Членство США в международных товарных организациях».

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Подобно Совету Безопасности ООН, парализованному российским вето, санкционированный ООН Международный совет по оливкам рассматривается американскими агентствами как маловероятный для продвижения интересов США, поскольку всего пять долей участия», по сравнению с 684 в Европе.

Однако на этот раз американцам не придется действовать в одиночку. Австралийские производители и их бесстрашный лидер, Пол Миллер, провели продолжительную кампанию, в ходе которой удалось оттеснить импорт, используя новый набор стандартов качества и традиционный пиар. Импорт в Австралию упал на семь процентов в прошлом году. Такое сокращение американского импорта оливкового масла составило бы 22,000 - тонн — или почти в три раза больше, чем США производят, — что придало бы совершенно новый смысл Страна Оз».