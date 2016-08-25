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Оливковое масло Extra Virgin лучше подходит для жарки рыбы

Исследователи обнаружили, что растительное масло, которое мы выбираем, определяет образование токсичных соединений во время жарки, «которые могут иметь большое влияние на безопасность пищевых продуктов и здоровье человека».

Джеда Денинг
25 августа 2016 г. 08:33 UTC
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Трендовые

Жарка — это простой способ приготовления пищи, используемый во всем мире для приготовления блюд дома и в ресторане. Существует два типа жарки: жарка во фритюре и во фритюре. При обжаривании во фритюре продукты полностью погружаются в жир. В то время как мелкое обжаривание представляет собой частичное погружение продуктов в выбранный жир. Поверхностное обжаривание обычно считается более здоровым вариантом.

Оливковое масло первого холодного отжима (EVOO) – это более здоровый выбор растительного масла для использования в любом из этих методов жарки. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Food Research International, было направлено на то, чтобы установить, как жарка рыбы влияет не только на липиды (жиры) в рыбе, но и на то, как меняется растительное масло в процессе жарки на мелкой сковороде.
См. также:Развенчание мифов о жарке на оливковом масле
В исследовании рассматривались два разных типа масел, купленных в супермаркетах, EVOO и подсолнечное масло. Образцы масла и рыбы подвергались двух разных условиях мелкого обжаривания: в бытовой микроволновой печи в бытовой керамической форме для выпечки мощностью 900 Вт; и в домашней кастрюле на электрическом нагреве.

Масла сначала обжаривали в отсутствие пищи, после чего экстрагировали липиды. Затем новые образцы масла использовали для обжаривания рыбного филе в условиях, описанных выше, в микроволновой печи и на сковороде. Домашние температуры были воспроизведены для экспериментов с температурой масла 170°C (340°F) и временем приготовления 2.5 минуты для каждой стороны филе.

В частности, образцы рыбы представляли собой выращенную дораду и выращенного европейского морского окуня. Рыба была подготовлена, выпотрошена, очищена и разделана на куски примерно по 300 г, и они имели одинаковые размеры по ширине и длине. Экстракты липидов брали из каждого образца жареной рыбы. Также был извлечен жир из одного образца-сырца, выступающего в качестве контрольного образца.

Результаты исследования показали, что в целом EVOO является более стабильным кулинарным маслом, чем подсолнечное масло для жарки рыбы.

Независимо от используемого масла между рыбой и кулинарным маслом, выбранным для приготовления пищи, происходит миграция липидов. Например, образцы масла EVOO были более богаты омега-3 и насыщенными жирами после обжаривания и ниже олеиновыми группами. Общее содержание жира в рыбе снизилось во всех образцах с 26–43 г до жарки до 24–28 г после. Результаты показали, что от 19 до 28 процентов липидов рыбы переходят в жареные масла.

Обмен происходит и в другую сторону. Тип липидов, содержащихся в каждом масле, мигрирует, чтобы интегрироваться с липидами рыбы во время приготовления. Например, рыба становится богаче олеиновыми полифенолами при приготовлении с EVOO. Результаты показывают миграцию от 15 до 25 процентов масляных фракций из кулинарных масел в рыбное филе.

Как и ожидалось, подсолнечное масло имело меньшую устойчивость к окислению и разложению, чем EVOO. Жарка или нагревание в микроволновой печи вызывают меньшее окисление и разложение масла, чем жарка на сковороде. Однако, согласно исследованию, в EVOO не было обнаружено термоокисления. Самые высокие соединения окисления были обнаружены в жареном на сковороде сибасе из подсолнечника.

Авторы пришли к выводу, что выбор масла для жарки имеет первостепенное значение из-за его влияния на липидный профиль рыбы и возможное образование токсичных соединений в масле во время жарки, что может иметь большое влияние на безопасность пищевых продуктов и здоровье человека».

И судя по их результатам, EVOO — лучший вариант из двух.


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