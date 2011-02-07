Продвижение (настоящей) греческой кухни среди кулинарных туристов

Туризм всегда был большим бизнесом для Греции. Люди стекаются сюда из-за его великолепных пляжей, истории и гостеприимных местных жителей. Но как насчет еды? Это был вопрос, который 7th Международная конференция по встречам и поощрениям, оценка кулинарного опыта в Афинах искал ответа. Конференция, организованная Heliotopos, была направлена ​​на повышение осведомленности и понимания растущей важности гастрономического опыта в туризме. Конференция проходит в особенно критическое время, поскольку гастрономический туризм набирает обороты в Греции и других странах. Эксперты по туризму, журналисты и повара со всего мира собрались, чтобы представить и обсудить важность еды.

и гастрономия в сфере туризма.

Конференция началась с презентации г-на Николаса Канеллопулоса, президента Греческой национальной туристической организации. В своей презентации Канеллопулос подчеркнул важность еды как фактора при выборе направления, но добавил, что греческая гастрономия не является одним из критериев, которые посетители имеют в виду при посещении Греции. Тем не менее, он с оптимизмом смотрит в будущее популяризации греческой культуры питания и отмечает, что неоспоримое преимущество средиземноморской диеты дает грекам возможность продемонстрировать ее как часть своей туристической идентичности.

Канеллопулос упомянул несколько инициатив, таких как развитие туристических маршрутов по оливкам и винам по Греции, продвижение местных продуктов в отелях и официальная категоризация ресторанов, предлагающих традиционную греческую кухню с использованием традиционных рецептов и традиционных ингредиентов. В заключение Канеллопулос представил две основные цели Греческой национальной туристической организации. Наша цель — улучшить качество еды, подаваемой в греческих отелях и ресторанах, используя оценочные критерии и принятие греческого завтрака», — сказал он.

Доктор Антония Трихопулу, профессор и директор Сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения по питанию на кафедре гигиены и эпидемиологии Медицинской школы Афинского университета, в своей презентации подтвердила ценность греко-средиземноморской диеты, заявив, что оливковое масло центром диеты и что исследования показали, что средиземноморская диета полезна не только для здоровья, но и для окружающей среды. Однако она выразила обеспокоенность по поводу честности в продвижении греческих продуктов питания. Она пояснила, что многие продукты питания называются традиционными, хотя на самом деле таковыми не являются. Из-за этого понятие традиционного разрушается и больше не имеет никакой ценности», — сказала она. По этой причине она объяснила, что должны быть определенные критерии и правила в отношении определения традиционных продуктов.

Общей темой всех дискуссий был разрыв между едой туриста и настоящая греческая кухня. В то время как греки в туристическом бизнесе осознают ценность греко-средиземноморской диеты, каким-то образом эти знания и традиции не передаются туристам, посещающим Грецию.

Идентичность греческой кухни находится под вопросом, и испытать «Гречность» греческой кухни неуловима для среднего туриста, как объясняет кулинарный писатель Альберт Ароух в своей презентации. Туристы посещают Грецию с предвзятым представлением о том, что такое греческая еда, из-за того, что большинство греческих ресторанов за пределами Греции подают типичные» греческие блюда, которые на самом деле не так типичны для Греции. К сожалению, в Греции этим туристам подают одни и те же блюда из клише, потому что владельцы отелей и рестораторы хотят оправдать ожидания своих иностранных клиентов.

Также была представлена ​​важность региональной кухни: представители островов Крит, Эгина и Санторини, а также менее известных островов, таких как Икария, Самос и Кеа, обсудили потенциал и продвижение кухни в этих регионах для греческого туризма.

До недавнего времени еда и гастрономия не стояли на первом месте в списке приоритетов греческой туристической индустрии, однако сегодня они у всех на уме. На прошлой неделе в Греции было организовано несколько конференций и сессий, посвященных греческой кухне, в том числе создание греческого завтрака, греческой гастрономии и обсуждение признания средиземноморской диеты ЮНЕСКО.

Мероприятие подчеркнуло, что Греция должна стать основным гастрономическим направлением, однако это может произойти только в том случае, если индустрия туризма сможет противостоять старым клише и работать вместе, чтобы охватить легендарные кулинарные традиции Греции и аутентичные региональные кухни.

Команда конференция была организована Helioptopos, компанией, которая предоставляет международные конференции, услуги по управлению направлениями и специальные туры по всей Греции и под эгидой Министерства культуры и туризма Греции, города Афин, Греческого совета по внешней торговле, муниципалитета Салоников, Греции. Гостиничная палата и Ассоциация греческих туристических предприятий.