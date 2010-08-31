Сара Швагер

Olive Oil Times Участник | Репортаж из Буэнос-Айреса

Корпорация развития сельской промышленности и исследований правительства Австралии опубликовала свой последний план исследований, развития и расширения австралийской оливковой промышленности (RD&E) на 2010–2015 годы.

В плане поставлены задачи по защите и развитию отрасли, которая быстро росла за короткий период времени, но, по всей видимости, остановится, если сильная засуха, изменение климата, лояльность потребителей, экспортная конкуренция, маркетинговые проблемы и международная финансовая ситуация не будут занялся.

В то время как оливки были частью австралийской культуры с момента заселения европейцами, согласно отчету, возрождение австралийской оливковой промышленности началось примерно в 1995 году. кустарное производство», вступающее в фазу старта, превратившись в технически сложную отрасль, делающую Австралию одной из стран, выращивающих оливки.

Производство оливкового масла в прошлом году оценивалось в 15,000 2,500 тонн (по сравнению с 2004 тоннами в 3,200 году) и около 185 тонн столовых оливок на общую розничную стоимость более 164 миллионов австралийских долларов (- миллиона долларов США). Ожидается, что оно перерастет в «зрелой» индустрии к концу этого десятилетия.

Соавтор отчета Ян Роу говорит, что в то время как крупные производители — менее 20 из них расположены в северо-центральной части Виктории и в Западной Австралии к северу от Перта, что составляет более 70% годового производства страны, — получают признание за их эффективное и современное производство и переработку. методов, более мелким производителям трудно конкурировать в супермаркетах по цене.

Путаница потребителей в отношении того, что может быть помечено как оливковое масло первого холодного отжима, также не помогает, особенно когда потребитель сравнивает более дешевый импортный продукт с продуктом местного производства, оба имеют маркировку оливкового масла первого холодного отжима».

Австралийская ассоциация оливкового масла (AOA) в настоящее время решает эту проблему в рамках своей инициативы «Отраслевой кодекс практики».

Г-н Роу, который является одним из основателей AOA и был президентом с 1998 по 2000 год, говорит, что быстрый рост отрасли, вероятно, остановится в ближайшие годы.

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Новые посадки сократились, и, по текущим данным, производство стабилизируется к концу этого десятилетия», — сказал он. Нехватка поливной воды, финансовые проблемы, в том числе курс австралийской валюты, изменчивость климата и упадок схем управляемых инвестиций — все это факторы, способствующие сокращению количества новых насаждений».

План включает в себя четыре цели: исследование рынка и разработка продукта; Экономически и экологически устойчивая оливковая промышленность; Работа с изменением и изменчивостью климата; и Коммуникация, Координация и Обучение – каждая из которых имеет несколько стратегий, каждая из которых ляжет в основу исследовательского проекта.

Приоритеты в первой задаче касаются покупательских намерений потребителей оливкового масла, восприятия потребителями надлежащего использования оливкового масла и столовых оливок, а также отношения к нетрадиционной розничной упаковке, такой как тонкое стекло, пластик, пакет в коробке», и небольшие банки, в отличие от тяжелых бутылок из темного стекла, традиционно используемых для упаковки оливкового масла первого холодного отжима, которые являются тяжелым бременем для отрасли с точки зрения затрат и воздействия отрасли на окружающую среду.

Пол Миллер

Президент АОА Пол Миллер говорит, что эти стратегии определенно необходимы, поскольку цены на оливковое масло находятся на историческом минимуме во всем мире. Нам говорят, что это связано с финансовым положением в основных странах-производителях — Испании, Греции, Португалии и, в некоторой степени, в Италии, — что стимулирует продажи для создания денежного потока», — сказал он. Это усложняет жизнь всем участникам цепочки создания стоимости, кроме розничных продавцов».

Промышленность также должна справиться с проблемами засухи и изменения климата в Австралии.

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В отчете говорится, что для уменьшения последствий изменения и изменчивости климата в ближайшем будущем необходимы стратегии выживания для рощ, пострадавших от внезапных экстремальных погодных явлений, и, если смотреть дальше, для тех, кто пострадал от долгосрочных изменений погодных условий. Руководящие принципы также важны для сведения к минимуму использования воды при сохранении выхода и качества масла.

Г-н Роу говорит, что, несмотря на то, что многие большие рощи имеют доступ к качественной и долгосрочной воде для орошения – благодаря текущей государственной политике в области ирригации – некоторые из них могут столкнуться с трудностями. Но он говорит, что некоторые из небольших рощ, которые более географически разбросаны по континенту, уже ощущают на себе влияние изменений температуры и характера осадков.

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Г-н Миллер, с другой стороны, говорит, что оливки более выносливы, чем многие другие культуры, и правительство считает, что они подходят для более теплых и засушливых условий по сравнению с другими традиционными культурами. Несмотря на проблемы, связанные с водоснабжением и изменчивостью климата, Австралия не одинока — в последние годы у Испании были свои проблемы», — сказал он. Не исключено, что в отрасль придут новые игроки из Европы».

Австралия также должна разработать способы конкурировать с другими новыми и быстро расширение производства оливкового масла, из таких мест, как Аргентина, Чили и Соединенные Штаты, если он собирается обеспечить бизнес на развивающихся рынках потребления оливкового масла, таких как Китай и Индии.

Г-н Миллер говорит, что мировой рынок доверяет австралийскому сельскому хозяйству. Страна известна своим высококачественным оливковым маслом первого холодного отжима с низким содержанием свободных жирных кислот (FFA). Согласно данным за 0.19–2003 годы, 2009% австралийских оливковых масел имеют содержание свободных жирных кислот ниже 94%, а 0.4% имеют содержание свободных жирных кислот ниже 0.8%. Это значительно ниже международно признанного уровня для оливкового масла первого холодного отжима, составляющего 0.16%, и сравнимо с -%, о которых сообщают мелкие тосканские производители.

Г-н Миллер говорит, что AOA также известно о запросах европейских стран о создании новых плантаций в Австралии. Они говорят, что ожидают более жестких условий для Европейского Союза после 2013 года, когда они ожидают значительного сокращения субсидий для оливковой отрасли», — сказал он.

Он говорит, что есть предварительная активность со стороны азиатских компаний. В настоящее время активность в Китае выше, чем Индия, и Австралия имеет прочные связи с этим азиатским рынком», — отметил г-н Миллер.

Четвертая цель включает в себя обучение производителей, улучшение сплоченности и координации отрасли, укрепление структур и координации между отраслевыми органами, разработку установленного законом процесса финансирования сборов и общенациональной аккредитованной программы профессионального обучения, а также внедрение Стратегии экологического управления оливковой промышленностью.