Международный фонд содействия средиземноморской диете

Создан международный фонд, занимающийся продвижением средиземноморской диеты. Международный фонд средиземноморской диеты (IFMeD) зарегистрирован в Лондоне, Великобритания, и его целью является объединение институтов, университетов и исследовательских центров из разных стран, а также представителей частного сектора и потребителей, заинтересованных в продвижении средиземноморская диета.

Луис Серра-Маджем, председатель IFMeD говорится на сайте Фонда, Что несмотря на признание ЮНЕСКО средиземноморской диеты как нематериальное культурное наследие, в некоторых средиземноморских странах приверженность этой диете снижается из-за экономических ограничений, с которыми Европа сталкивается с 2008 года. Поэтому важно укреплять средиземноморскую диету как здоровый и устойчивый образ жизни [ sic] модель, адаптируя ее к текущим социально-экономическим и культурным изменениям, а также сохраняя и подтверждая ее как нематериальное культурное наследие человечества».

IFMeD стремится объединить междисциплинарные знания и опыт и выступать в качестве аналитического центра для анализа, проверки и распространения соответствующих научных исследований по средиземноморской диете. Фонда заявление о миссии указывает на необходимость в транснациональный научный гарант», который стоит выше местных и национальных интересов, чтобы продвигать средиземноморскую диету как здоровый и устойчивый образ жизни.

Об этом заявил генеральный секретарь IFMeD Сандро Дернини. существует потребность в новом междисциплинарном и межкультурном переосмыслении для возрождения средиземноморской диеты. Таким образом, IFMeD может стать идеальной международной площадкой для продвижения этих изменений, действуя по воссозданию устойчивого культурного контекста питания для Med Diet, более подходящего для настоящего времени и для всех людей».