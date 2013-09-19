Патентная заявка демонстрирует универсальность олеокантала

Олеокантал — часть оливкового масла холодного отжима, от которой щиплет горло, — это маркетинговая возможность, которую еще предстоит использовать, по данным американского исследовательского центра, который выделил и назвал его.

Директор центра Monell Chemical Senses по передаче технологий Марк Фридман говорит, что потенциал соединения только растет.

Воспаление является компонентом столь многих заболеваний и состояний, что его противовоспалительный потенциал огромен. Проводится много интересных исследований о влиянии олеокантала на здоровье, и не только в Монелле», — сказал он.

Мы считаем, что олеокантал — это коммерчески ценная возможность, которая ждет своего часа. Все, что для этого потребуется, — это правильное обязательство и инвестиции».

Случайное открытие

Оливковое масло является древним, но олеокантал был обнаружен относительно недавно.

Компания Monell из Филадельфии начала свой путь после того, как ее директор Гэри Бошан отхлебнул свежего оливкового масла экстра-класса во время пребывания на Сицилии в 1999 году и заметил, что ощущение жжения в горле было похоже на жидкую форму нестероидных противовоспалительных средств (НПВП). проглотил во время сенсорных исследований.

Сотрудничая с соседним университетом Пенсильвании, ученые позже выделили природный агент, который, по их мнению, был ответственным — деацетоксидиальдегидный лигстрозид агликон, один из многих полифенолов в оливковом масле — и обнаружили, что его синтетическая версия вызывает такое же раздражение горла. Он был назван олеоканталом: олео = оливка; canth = жало; ал = альдегид.

Монелл подал заявку на федеральную регистрацию товарного знака Oleocanthal в США в 2005 году, но не продолжил ее.

Запрошен международный патент

Теперь Университет и Монелл ищут всемирный патент, и их заявка демонстрирует широкий спектр применения соединения.

Хоть и под названием Олеокантал для лечения боли», патентная заявка, опубликованная в апреле Всемирной организацией интеллектуальной собственности, утверждает, что олеокантал также может использоваться в качестве противовоспалительного средства для лечения или профилактики многих заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, и в качестве антиоксиданта для борьбы с раком. и способствовать заживлению ран.

Изобретение относится к активному компоненту оливкового масла, называемому олеоканталом, и к способам применения олеоканталов в различных составах, включая пищевые добавки, фармацевтические препараты, косметические средства, репелленты для животных, а также к инструментам для обнаружения генов рецепторов раздражения у млекопитающих, генных продуктов, аллелей, вариантов сплайсинга. , альтернативные стенограммы и тому подобное», — говорится в нем.

Олеокантал может придать некачественным маслам вкус оливкового масла первого холодного отжима.

Первый в Раздел «Использование олеоканталов» приложения как пищевая добавка», и аспект, который может вызвать беспокойство у некоторых представителей сектора оливкового масла, подверженного мошенничеству.

Олеоканталы по изобретению обеспечивают характерное ощущение раздражения, характерное для оливковых масел высшего сорта. Олеоканталы могут быть добавлены к маслам более низкого качества, чтобы получить масло со вкусом оливкового масла первого холодного отжима», — говорится в сообщении.

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Фридман сказал Olive Oil Times что заявка, опубликованная в этом году, датируется первоначальной подачей в 2006 году. С тех пор большое количество патентных пунктов в исходной заявке было разделено патентными экспертами на более мелкие группы, охватывающие различные аспекты изобретения.

То, что будет запатентовано, отличается от этой оригинальной заявки».

В будущем Monell не планирует и не заинтересована в подаче патентных заявок на использование олеокантала в качестве ароматизатора».

Мы — некоммерческая организация, несущая ответственность за общественное благо и хотим сосредоточиться на пользе олеокантала для здоровья», — сказал он.

Множество применений олеокантала

Олеокантал можно извлечь из оливок или оливкового масла первого холодного отжима, но, по словам Фридмана, самые высокие концентрации обнаруживаются в последнем. Метод получения синтетического олеокантала из недорогого и легкодоступного простого сахара D-рибозы также описан в заявке на патент, и он сказал, что на этот метод также может быть запрошен патент.

Среди заявлений Монелла о применении олеокантала:

Пищевая добавка: олеокантал можно использовать для улучшения вкуса пищи и подавления сладости, а также в качестве раздражителя для добавления к гастрономический опыт» так же, как перец чили и сычуаньский перец. Он также может добавить к сенсорное раздражение» таких продуктов, как зубная паста, жидкость для полоскания рта и пастилки.

гастрономический опыт» так же, как перец чили и сычуаньский перец. Он также может добавить к сенсорное раздражение» таких продуктов, как зубная паста, жидкость для полоскания рта и пастилки. Консервант: антибактериальные и противогрибковые свойства олеокантала позволяют ему действовать в качестве консерванта, например, для покрытия пищевых продуктов перед упаковкой или нанесения на упаковку пищевых продуктов для предотвращения порчи.

Помощь при простуде и гриппе: олеокантал можно использовать для лечения симптомов простуды или гриппа, в том числе в качестве противораздражающего средства при ангине и в качестве средства против заложенности носа.

Антиоксидант: поскольку считается, что олеокантал обладает антиоксидантной активностью, его также можно использовать для лечения или профилактики различных состояний, включая рак, для ускорения заживления ран и для обеспечения устойчивости к окислению в косметике.

Облегчение боли: полезно для облегчения боли, связанной с состояниями, включая грипп или другие вирусные инфекции, простуду, боль в пояснице и шее, дисменорею, головную боль, зубную боль, растяжения и деформации, ожоги и артрит.

Противовоспалительное: в качестве средства для лечения или профилактики заболеваний, сопровождающихся воспалением.

Лечение или профилактика развития мозговых бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера: считается, что, как и ибупрофен, олеокантал ингибирует белки микро-G и связанные с ними киназы.

Для хирургии полости рта и лучевой терапии рака полости рта: в качестве полоскания полости рта для подавления воспаления после операции или лучевой терапии полости рта.

Репелленты для животных: в том числе для отпугивания домашних кошек, грызунов, енотов, собак и койотов, а также для предотвращения использования птицами непитьевых жидкостей, таких как сточные воды и отдельно стоящая вода на взлетно-посадочных полосах аэропортов, парковках и т. д.

Продолжаются исследования в области лечения воспалений, болезни Альцгеймера и рака

Фридман сказал, что ему неизвестно о каких-либо подобных препаратах на основе олеокантала, которые уже поступили в продажу.

Monell не является коммерческим предприятием, и мы зависим от компаний и предпринимателей, которые выводят наши изобретения на рынок», — сказал он.

Между тем, центр продолжает изучать роль олеокантала в качестве противовоспалительного средства, в профилактике и лечении болезни Альцгеймера, а также в лечении рака.

Ученый из Монелла Пол Бреслин сказал, что in vitro было показано, что олеокантал обладает противовоспалительные свойства на ферменты, клетки и ткани, препятствовать образованию пептидов и олигомеров болезни Альцгеймера, а именно тау и абета, и убивать линии раковых клеток, а также не убивать здоровые клеточные линии».

Мы продолжаем работать во всех трех областях и работаем над Abeta и раковыми клетками», — сказал он.

Там есть место для изучения здоровья сосудов и роли диетического олеокантала, который может играть в этом отношении сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других сосудистых заболеваний, но мы еще не достигли этого».

Это быстрорастущая область трансляционных и медицинских исследований, и ее нынешние перспективы очень интересны, учитывая результаты, которые мы видим», — сказал Бреслин.