Первый курс по переработке оливкового масла в США пройдет с 1 по 4 октября в Центре Калифорнийского университета в Дэвисе Института виноделия и пищевых продуктов Мондави. Под руководством исполнительного директора Центра Дэна Флинна сертификационный курс UC Master Milling Certificate, который проводится уже седьмой год, продолжает повышать свою учебную программу мирового уровня. Курс представляет собой подробное руководство для нынешних и будущих переработчиков оливкового масла о том, как максимизировать качество и прибыльность», — сказал Флинн. Это единственный курс такого рода в Северной Америке».

Программу этого года, базой которой станет Сенсорный театр виноградников Сильверадо, возглавит Леандро Раветти, один из ведущих мировых экспертов в области оливкового масла от сбора урожая до переработки.

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Агроинженер родом из Аргентины, Раветти много лет работал в Национальном институте сельскохозяйственных технологий, занимаясь исследованиями в области производства оливок, выступая консультантом нескольких крупнейших производителей оливок и производителей оливкового масла в стране. В 2001 году он совершил трансконтинентальный прыжок в Австралию, где в настоящее время возглавляет Техническая команда Modern Olives консультирует и предоставляет рекомендации крупнейшим производителям и переработчикам в этой стране, а также помогает посадить 3.5 миллиона деревьев.

С 2005 года Раветти является исполнительным директором Boundary Bend Ltd., ведущей австралийской полностью интегрированной компании по производству оливкового масла. высшие награды на международных конкурсах и дегустациях. Под руководством Раветти, благодаря его вниманию к инновациям, данным и анализу, компания продолжает повышать эффективность производства без ущерба для качества.

Леандро Раветти (Фото NYIOOC)

Леандро — рок-звезда в этой области», — с энтузиазмом сказал Флинн. Он просто один из лучших в мире учителей по оливковому маслу».

Флинн сказал, что формат курса 2015 года останется таким же, как установленный стандарт. Olive2Бутылка, мобильная служба по переработке оливкового масла, будет готова перерабатывать оливковое масло непосредственно на месте. Выездной компонент будет включать посещение (в том числе одно новое предприятие Boundary Bend в Калифорнии), пять местных предприятий по переработке оливкового масла — на два больше, чем в предыдущем году — что даст примерно 50 участникам возможность первыми ознакомиться с лучшими практиками. -рука.

Экскурсия стала ценным компонентом курса, отметил Флинн, поскольку классу задавали вопросы о том, что они узнали из презентаций. Возможность посетить перерабатывающие заводы, от самых маленьких мельничных до гораздо более крупных, является неотъемлемой частью миссии программы.

At Йоло Пресс, сертифицированное органическое предприятие по производству масел одного сорта, мельник Майк Мэдисон использует низкоскоростную валковую мельницу для бережного измельчения оливок и косточек, минимизируя нагревание и эмульгирование. И в Олика, основанная уроженкой России Ольгой Орловой, система предназначена для измельчения по индивидуальному заказу партий размером от 200 фунтов.

Джим Эттерс в Séka Hills

Единственный в мире производитель оливкового масла среди коренных американцев Сека Хиллз, чья отмеченная наградами арбекина первого холодного отжима обрабатывается на оборудовании Альфа Лаваль. Цилиндрические резервуары обеспечивают бескислородную среду для размягчения оливок. Напротив, завод Bondolio Pieralisi включает в себя единственный в США многофазный декантер, что приводит к безотходной системе переработки и побочному продукту, известному как паштет», который, как считается, может добавить некоторые из полезных антиоксидантов, содержащихся в высококачественном оливковом масле, в такие продукты, как хлеб и макароны.

Свежая и сезонная новая американская кухня местных Сорока Кейтеринг будет в меню для студентов на мастер-классе Millers, привнося в опыт множество ингредиентов, выращенных и выращенных в Северной Калифорнии. Участники, которые зарегистрируются до 1 августа, получат 20-процентную скидку за раннюю регистрацию, существенный бонус за богатство знаний опытных и потенциальных мельников, которые увезут домой.

Карен Бонд в Bondolio

Прошлые участники сразу же добились улучшения качества и прибыльности своих операций по переработке нефти», — отметил Флинн. Этот курс — небольшая инвестиция, которая окупится за счет большей эффективности, лучшего качества и более высокой прибыли».

Узнайте больше о программе и зарегистрируйтесь на сертификационный курс UC Master Milling на веб-сайте Веб-сайт UC Davis Olive Center.