Крупнейший и самый престижный в мире конкурс оливкового масла в этом году будет масштабнее, чем когда-либо, и в следующем месяце более 800 брендов из 27 стран будут соревноваться за желанные награды «Серебро», «Золото» и «Лучший в своем классе».

Четвертый ежегодный Нью-Йоркский международный конкурс оливкового масла (NYIOOC), который пройдет в Нью-Йорке с 11 по 14 апреля, представит оливковое масло, признанное международной группой ведущих экспертов лучшим в мире на 2016 год. Результаты будут объявлены во время пресс-конференция транслировалась в прямом эфире в 5:30 по восточному поясному времени (UTC-5) в четверг, 14 апреля.



То, что так много производителей стремятся к совершенству, унизительно. - Curtis Cord, NYIOOC

Организаторы заявили, что рекордное количество заявок стало результатом хорошего сезона сбора урожая и несомненных преимуществ для брендов, которым удалось получить награду на конкурсе. NYIOOC. Сейчас, более чем когда-либо, необходимо определять и отмечать лучшие в мире оливковые масла первого холодного отжима», — сказал он. Curtis Cord, NYIOOC основатель и президент. То, что так много продюсеров стремятся к совершенству, унизительно».

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Победители NYIOOC представлены на популярных Руководство по лучшему оливковому маслу (bestoliveoils.org), авторитетный список, которым пользуются шеф-повара, закупщики продуктов питания и взыскательные потребители, которые ценят оливковое масло первого холодного отжима высочайшего качества.

NYIOOC Olive Oil Times недавно разработал приложение для сопряжения который определяет лучшие отмеченные наградами масла для сочетания с определенными продуктами. С момента запуска в январе приложением воспользовались более полумиллиона раз. В настоящее время команда разрабатывает мобильное приложение, которое позволит пользователям сканировать любую бутылку оливкового масла, чтобы просмотреть профиль ее качества.

И, пожалуй, даже более того, NYIOOC говорит, что скоро обнародует Кнопка «Купить сейчас» в списках гида по лучшим оливковым маслам на новой платформе, Best Olive Oils Marketplace, что позволит торговцам — розничным торговцам и дистрибьюторам — продавать NYIOOC победителям напрямую через сайты с самым высоким трафиком в мире, посвященные оливковому маслу. Мы совершим полный круг, — сказал Корд. Мы не только покажем лучшее оливковое масло года, но и доставим его на кухню».