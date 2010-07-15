Ключевой вывод в новом Crisis Group говорится Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе был допрошен ранее сегодня.

В отчете говорится 10% образцов калифорнийского оливкового масла, маркированных как оливковое масло первого отжима, не соответствовали стандартам IOC/USDA для оливкового масла первого отжима». 10 процентов относятся к одному образцу оливкового масла первого холодного отжима Bariani, в котором лаборатория в Австралии обнаружила органолептические дефекты. Оливковое масло первого холодного отжима, согласно рекомендациям IOC и USDA, не может иметь таких дефектов.

An Olive Oil Times статья Сегодня в отчете указано, что, согласно приложению к отчету, оливковое масло Bariani, не прошедшее органолептические испытания, было куплено,

и проверено, намного позже срок годности.

Ни у одного из других образцов, протестированных в ходе исследования, не истек срок годности, хотя у некоторых не было даты вообще.

Другой вывод исследования, а именно то, что 69 процентов протестированных импортных оливковых масел первого холодного отжима не соответствовали стандартам МОК и Министерства сельского хозяйства США, не подвергался сомнению.

Возраст оливкового масла может сильно повлиять на его органолептические характеристики и, следовательно, на его органолептические показатели. В недавнем статья отметил эксперт Пол Воссен, советник по кооперативным фермам Калифорнийского университета и старший преподаватель. свежее оливковое масло хрустящее. В нем много изюминки, много сложности и глубины. В то время как старые масла просто жирные и плоские».

Дэн Флинн, директор Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе, позже ответил по электронной почте Olive Oil Times объясняя, что лаборатория, которая тестировала образцы, Австралийская лаборатория исследований масел в Вагга-Вагга, Новый Южный Уэльс, допустила типографскую ошибку, и в качестве даты была указана дата января 2010 года. дата «употребить до» в паспорте образца на самом деле была датой розлива в бутылки. Флинн предоставил увеличенное изображение в отчете, идентифицирующее образец Бариани, чтобы поддержать объяснение, а приложение к отчету было позже исправлено.

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