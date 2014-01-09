Тайвань утверждает, что итальянское оливковое масло из жмыха содержит зеленый краситель

Olitalia является последним экспортером, получившим оливковое масло жмыха Тайвань отклонил его за то, что он якобы содержит зеленый краситель хлорофилл меди.

На фоне опасений международного сообщества по поводу уверенности в его тестировании Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Тайваня (TFDA) объявило, что почти 17-тонная партия от итальянского поставщика должна быть либо уничтожена, либо возвращена, поскольку в ней было обнаружено соединение.

Скриншот веб-страницы TFDA, переведенной Google

Olitalia, которая утверждает, что является брендом оливкового масла. самая распространенная в мире», является поставщиком оливкового масла номер один на острове.

Другой поставщик Vidoria, испанская компания, имеет 8 метрических тонн оливкового масла из жмыха, застрявшего в тайваньском порту, после того, как также дал положительный результат.

Предполагается, что Тайвань берет образцы со всех таких поставок после более широкого скандала с пищевыми маслами на Тайване, в результате которого были оштрафованы различные компании, а 16 декабря виделся глава ведущей тайваньской компании по производству растительного масла, который, как утверждается, фальсифицировал оливковое масло. с более дешевым хлопковым маслом и медным хлорофиллином — приговорен к 16 годам тюрьмы за мошенничество и неправильную маркировку.

Эксперт говорит, что соединение может встречаться естественным образом в оливковом масле из жмыха и масле из виноградных косточек.

Синтетический хлорофиллин меди разрешен в некоторых пищевых продуктах, но не в растительных маслах. Добавление его в более дешевые масла — называется «озеленение» — это уловка, которую иногда используют, чтобы выдать их за оливковое масло, особенно за оливковое масло первого холодного отжима.

Но, как сообщил на прошлой неделе Olive Oil Times, эксперт по маслам Венсеслао Мореда из Испанского института жиров и масел в Севилье, среди тех, кто говорит, что при существующих методах испытаний положительный результат для соединения в случае оливкового масла из жмыха или масла из виноградных косточек может соответствовать образующемуся естественным образом… а не добавлению красителя…»

Понятно, что отчет Мореды по этому вопросу был отправлен на Тайвань испанскими властями.

Итальянские экспортеры требуют интервенции на Тайване

И в письмо в прошлом месяце Итальянскому институту внешней торговли (ICE) в Тайбэе, ASSITOL, Ассоциация итальянской нефтяной промышленности, которая представляет упаковщиков оливкового масла и растительных масел, заявила, что ее испытания показали, что минимальное присутствие медного хлорофилла» может быть генерируется естественным путем» и на уровнях намного ниже тех, которые необходимы для окрашивания масла.

ASSITOL попросил институт связаться с TFDA, чтобы добиться приостановки любых мер против импорта и распространения итальянских масел на Тайване.

TDFA и Olitalia еще не ответили на запросы о комментариях.

Другой представитель отрасли, попросивший не называть его имени, сказал, что, по его мнению, Тайвань использует иностранных поставщиков в качестве козла отпущения, чтобы скрыть нарушения на внутреннем рынке пищевого масла.