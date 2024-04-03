Урожай 2023/24 года уже в зеркале заднего вида, и фермеры крупнейшего в мире производителя оливкового масла готовятся посадить новые оливковые деревья.

Хотя недавно опубликованные данные показывают, что площадь выращивания оливок в Испании продолжала увеличиваться в 2023 году, питомники в южном автономном сообществе Андалусия испытывают трудности с удовлетворением спроса на новые саженцы оливковых деревьев.

В новом отчетуМинистерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании сообщило, что в 2,788,084 году площади посевов оливок вырастут до 2023 0.73 - га, что на - процента больше, чем в прошлом году, что немного выше среднего показателя для всех древесных культур.

Однако питомники в крупнейшем регионе Испании по производству оливкового масла заявляют, что у них недостаточно новых саженцев для удовлетворения растущего спроса, а некоторые сообщили местным СМИ, что резервирование новых оливковых деревьев действует до 2025 года.

La Conchuela, известный питомник в Кордове, второй по величине провинции Андалусии по производству оливкового масла, сообщил EFE Agro, что высокие цены на оливковое масло в месте происхождения, падение цен на миндаль и фисташки и растущий интерес за дефицитом стояли группы прямых инвестиций и инвестиционные фонды.

Влажное начало 2024 года в сочетании с более высоким, чем ожидалось ранее, производством в 2023/24 сельскохозяйственном году привело к падению цен на оливковое масло с исторических максимумов, но цены остаются значительно выше, чем в любой предыдущий период.

Производство оливкового масла в Испании выросло с исторического минимума предыдущего сезона до 831,0000 2023 тонн в 24/- году, снизившись опасения некоторых экспертов что урожай снова не превысит 700,000 - тонн.

В результате дождя и улучшения производства килограмм оливковое масло первого отжима сейчас продается за 7.000 8.988 евро по сравнению с рекордной ценой в 2022 - евро в середине января. Однако текущие цены по-прежнему более чем вдвое превышают цены в апреле - года.

Питомники по всей Андалусии также объясняют нехватку саженцев ростом плантаций с высокой и сверхвысокой плотностью.

Они наблюдают в Испании переход от традиционных оливковых рощ, где производственные затраты достигают около 4.50 евро за килограмм произведенного масла, к оливковым рощам высокой и сверхвысокой плотности, производственные затраты которых часто составляют менее 1 евро за килограмм.

Питомники видят этот сдвиг благодаря сортам саженцев оливковых деревьев, которые сейчас пользуются наибольшим спросом, включая Пикуаль.

Разновидность, ответственная примерно за одна треть мирового производства оливкового масла широко используется в орошаемых оливковых рощах с высокой плотностью застройки. Наряду с местным спросом питомники сообщают об увеличении продаж фермерам во Франции, Португалии и Италии.

Некоторые официальные лица в Андалусии объясняют растущий спрос на саженцы оливковых деревьев исторической засухой, которую испытал Пиренейский полуостров, и изменением демографии.

Поскольку уровень воды в водохранилищах остается значительно ниже среднего, фермеры на юге Испании заменяют водоемкие культуры, такие как помидоры, кукуруза и рис, оливковыми рощами с высокой плотностью застройки, которые потребляют меньше воды и требуют меньше труда.