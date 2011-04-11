Калифорнийский законопроект приведет законы в соответствие с новыми стандартами США на оливковое масло

Комитет здравоохранения штата Калифорния единогласно проголосовал за законопроект Сената № 818, который является первым шагом к ужесточению стандартов на оливковое масло в Калифорнии. Этот законопроект от сенатора Лоис Волк, председателя Подкомитет Сената по производству оливкового масла и Emerging Products, будут синхронизировать текущие государственные стандарты с новыми пересмотренными стандартами USDA.

Это свидетельствует о том, что политики считают качество оливкового масла проблемой, за которой стоит следить. - Дэн Флинн

Утверждение SB 818, первое из многих препятствий в законодательном процессе штата, знаменует собой первое политическое слушание по законопроекту. Дэн Флинн, исполнительный директор Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе, заявил: Важно то, что он единогласно прошел первое испытание, что является хорошим предзнаменованием для законопроекта».

Присутствовавший в качестве технического ресурса на встрече во вторник, Флинн сказал, что сенатор Волк сослался на Отчет Калифорнийского университета в Дэвисе за 2010 г. которая проанализировала оливковое масло, продаваемое в трех регионах Калифорнии, и обнаружила, что 69 процентов проверенных импортных оливковых масел не соответствуют стандартам Министерства сельского хозяйства США или международным стандартам для оливкового масла первого холодного отжима. Согласно исследованию, эти масла были либо старыми, либо низкого качества, либо фальсифицированными более дешевыми маслами.

В пресс-релизе сенатор Волк сказал: Мы не можем допустить, чтобы наше государство стало свалкой для некачественной импортной нефти, продаваемой ничего не подозревающим потребителям по завышенным ценам. Стандарты имеют решающее значение не только для фермеров и производителей, которые конкурируют с иностранным импортом, но, что более важно, для потребителей».

Калифорния в настоящее время вводит обязательные стандарты, основанные на стандартах Калифорнийского совета по оливковому маслу (COOC), которые отражают стандарты Международного совета по оливкам (МОК). В новом законопроекте будут пересмотрены определения оливкового масла и сортов оливкового масла, а также внесены поправки в действующий закон, чтобы отразить новые стандарты оливкового масла Министерства сельского хозяйства США.

Для юридических процедур это важно, поскольку, по словам Флинна, стандарты USDA лучше отражают стандарты нашей страны, чем зарубежные, тем более что США не являются членами МОК. Стандарты Министерства сельского хозяйства США также определяют некоторые области, которые лучше отражают интересы США и их сельского хозяйства, чем стандарты МОК, которые были разработаны не с учетом естественных изменений климата и почвы Калифорнии, а скорее с учетом различий стран Средиземноморья.

Стандарты USDA учитывают природную химию. Стандарт МОК, например, устанавливает уровень кампестерола на уровне 4.0, тогда как, как объяснил Флинн, стандарт Министерства сельского хозяйства США допускает несколько более высокий уровень, отражающий внутренние уровни. Уровни линолевой кислоты также учитываются в новых стандартах.

Общее обновление калифорнийского закона, SB 818, будет отражать новые стандарты Министерства сельского хозяйства США для оливкового масла, которые включают несколько отличительных черт, которые, по словам Флинна, очень подходят для Калифорнии. Это еще один шаг к признанию США того, что стандарты оливкового масла что-то значат», — сказал Флинн. Это свидетельствует о том, что политики считают качество оливкового масла проблемой, за которой стоит следить».