Уругвай проведет конференцию по исследованиям и инновациям в секторе оливкового масла

По оценкам, от 200 до 300 ученых, производителей оливкового масла, продавцов и официальных лиц соберутся в столице Уругвая Монтевидео в ноябре на второй ежегодный фестиваль. Латиноамериканская конференция по оливковому маслу.

Участники двухдневного мероприятия, запланированного на 8 ноябряth и 9th, обсудит проблемы и возможности, с которыми сталкивается крупнейший в мире регион по производству оливкового масла за пределами Средиземноморского бассейна.

рассказала Адриана Гамбаро, один из организаторов мероприятия, директор кафедры пищевых наук и технологий Уругвайского университета республики. Olive Oil Times что конференция дает возможность создать общественный массив знаний о выращивании оливок и производстве оливкового масла, характерных для условий Южной Америки.

Почва, дожди и климатические условия совершенно отличаются от условий в других регионах выращивания оливок», — сказал Гамбаро. Одна из целей — поделиться всеми исследованиями, проводимыми в регионе».

Хотя многие частные компании проводят исследования по всему региону, они не публикуют свои результаты. В результате Гамбаро подчеркнул, что конференция сыграет важную роль в распространении среди общественности исследований, проводимых университетами и исследовательскими институтами.

Темы обсуждения будут включать лучшие агрономические практики, методы и технологии измельчения, а также экономику оливкового масла.

Например, одна группа обсудит, как фермеры Уругвая и южной Бразилии могут бороться с такими грибами, как Коллетотрихум и другие вредители и болезни, которым благоприятствуют влажные летние условия.

Также будут представлены презентации об использовании ферментов в оливковое масло первого отжима производство, новая область интересов в Австралии и Америке, но спорная тема в Европе, включая исследование Университета Республики.

На конференции мы собираемся представить основные результаты нашего проекта», — сказал Гамбаро. На мероприятии также будут представлены компании, продающие эти ферменты на своих стендах».

Еще одна цель конференции — собрать людей со всего континента вместе, чтобы поделиться своим опытом и поучиться друг у друга.

Конференции — это места, где вы сосредоточены на чем-то одном и происходит взаимодействие с исследователями», — сказал Гамбаро. Появляются общие проекты».

Она считает, что преимущества личного общения отсутствовали в первое издание конференции, которая прошла в цифровом формате в апреле 2021 года после годичной задержки из-за пандемии Covid-19.

Эти взаимодействия будут происходить в непринужденной беседе на мероприятии и в более формальной обстановке дискуссий за круглым столом, в том числе о потенциале олеотуризм по всему региону.

Это возможность для продюсеров послушать эти разговоры и сказать: "насколько интересно то, что они делают; возможно, я смогу сделать то же самое или что-то подобное», — сказал Гамбаро.

Сторонники Защищенное географическое указание Мендоса консорциум также обсудит, как они создали первый в регионе географический индикатор оливкового масла первого отжима.

Они обсудят, как проходил процесс получения ЗГУ, который также может задать тон и научить другие регионы шагам, которые им необходимо предпринять для достижения того же», — сказал Гамбаро.

На мероприятии также будут рассмотрены стратегии по увеличению потребления оливкового масла в регионе, созданию кооперативов, развитию эффекта масштаба, улучшению отслеживания и повышению ценности побочных продуктов переработки.

Конечная цель — дать возможность каждому попробовать оливковое масло экстра-класса из региона», — сказал Гамбаро.

Конференция начнется на следующий день после объявления в Монтевидео премии Марио Солинаса Международного совета по оливкам для Южного полушария.

Участники смогут попробовать оливковое масло первого отжима со всего континента и увидеть, как органолептический профиль одних и тех же сортов оливок отличается в разных регионах.

У ученых и исследователей есть время до 15 сентября.th представить свои исследования и презентации. Хотя срок подачи заявки на участие в конференции для фермеров, производителей, продавцов и широкой общественности не объявлен, стоимость составляет 110 долларов США на человека. Студенты могут записаться за 60 долларов.