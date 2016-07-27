Раскрыт потенциальный механизм кардиозащитного эффекта оливкового масла Extra Virgin

В серии недавних клинических исследований, одобренных комитетом по этике Римского университета Сапиенца, итальянская исследовательская группа представила предварительные данные о краткосрочном положительном эффекте оливкового масла первого холодного отжима (EVOO), отличительной черты Средиземноморская диета, на постпрандиальный гликемический и липидный профиль у здоровых и преддиабетических взрослых. Параллельно эта группа обнаружила инкретиновую регуляцию как вероятный механизм, лежащий в основе антиоксиданта EVOO и кардиопротекторные эффекты.

Несмотря на убедительные клинические данные, связывающие средиземноморскую диету, особенно ее ключевой компонент оливковое масло первого холодного отжима (EVOO), с более низким риском сосудистых заболеваний, до сих пор не было четких указаний на то, как оно может оказывать свое сосудистое защитное действие. Кроме того, постпрандиальная гликемия была связана с более высокой распространенностью сердечно-сосудистых исходов в общей популяции.

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В первой серии исследований, опубликованных в Атеросклероз, итальянская группа продемонстрировала не только защитный эффект EVOO на ряд маркеров окислительного стресса», но также впервые показали, что оливковое масло первого холодного отжима снижает активность NOX2, указав на этот ферментативный путь как на механизм, объясняющий антиоксидантную активность оливкового масла первого отжима».

Авторы указали на возможность того, что EVOO может оказывать влияние на другие ферментативные пути в контроле постпрандиального окислительного стресса.

В прошлом году исследовательская группа сделала еще один шаг вперед и продемонстрировала на здоровых взрослых добровольцах, что прием пищи с добавлением EVOO связан со снижением постпрандиальной гипертензии. окислительный стресс и улучшение постпрандиальной гликемии за счет механизма регуляции инкретинов.

Известно, что инкретиновые гормоны, такие как глюкагоноподобный пептид-1 (GLP1) и глюкозозависимый инсулинотропный пептид (GIP), индуцируют секрецию инсулина и значительно влияют на постпрандиальный гликемический контроль. Эти инкретины быстро дезактивируются вездесущим ферментом дипептидилпептидазой-4 (ДПП-4), что снижает секрецию инсулина.

Результаты последнего исследования, опубликованные в Клиническое питание Кроме того, было обнаружено, что добавление небольшого количества EVOO (10 г) к пище улучшило постпрандиальный гликемический и липидный профиль, на этот раз у пациентов с преддиабетом. По сравнению с контролем прием пищи, содержащей EVOO, привел к почти 20-процентному снижению постпрандиальной глюкозы в крови и 40-процентному увеличению выработки инсулина.

Подобно их предыдущим выводам, данные подтверждают участие инкретинового гормона, в частности GLP1, в регуляции постпрандиальной глюкозы. Исследования in vitro показали, что EVOO приводит к активации обоих инкретиновых гормонов с одновременным ингибированием активности ДПП-4.

Авторы пришли к выводу, что включение EVOO в пищу улучшает постпрандиальный уровень глюкозы и липидный профиль у пациентов с преддиабетом, уменьшая повреждающее воздействие высокого уровня сахара и холестерина на сосудистую систему. Они также признают, что необходимы дальнейшие исследования в этой группе с нарушенным метаболизмом глюкозы для оценки долгосрочных эффектов добавок EVOO.

Результаты этих исследований подтверждают мнение о том, что профилактика множества хронических заболеваний так же проста, как ежедневное добавление столовой ложки EVOO в пищу.

