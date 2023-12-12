Во Франции все еще ожидается восстановление производства после смешанного урожая

Сбор урожая оливок во Франции идет полным ходом, но ожидания по стране различаются.

По оценкам, около 4,400 тонн, это лучше, чем в прошлом году, но не очень много», — рассказала Александра Пэрис, директор по коммуникациям и экономике продюсерской ассоциации France Olive. Olive Oil Times.

(Был) обильный урожай, вероятно, в три-четыре раза больше, чем в прошлом году, в зависимости от региона, и отличное состояние здоровья с низким давлением со стороны оливковой плодовой мухи и очень небольшим потемнением. - Франсуа Оруз, эксперт по сельскому хозяйству, Vignoble Conseil

Ситуации существенно различаются от региона к региону и даже от одного сада к другому», — добавила она. У нас есть очень загруженные сады, а в других практически нет оливок».

Если эти первоначальные оценки оправдаются, общий объем производства во Франции затмит В 3,500/2022 году произведено 23 тонн оливкового масла. урожайный год, но не достигает среднего показателя за пять лет в 4,620 тонн.

По словам Франсуа Оруза, эксперта по земле и сельскому хозяйству Vignoble Conseil, большинство производителей на юге Франции начали сбор урожая в середине октября, а большинство производителей раннего урожая, как ожидается, закончат его к концу ноября.

В этом году сбор урожая прошел в отличных условиях, потому что погода довольно сухая и прекрасная», — рассказал он. Olive Oil Times«Большую разницу по сравнению с прошлым годом для юга Франции можно выразить в двух баллах».

«», — добавил Ауруз. Поэтому оливки не были склонны к преждевременному падению, особенно под действием сильных ветров».

Наряду с улучшением количества, Ауруз ожидает, что год будет высокого качества, основываясь на нескольких оливковое масло экстра вирджин что он пробовал.

Первые дегустации масла 2023 года позволяют нам увидеть отличное качество, плотные и стойкие ароматы с умеренной или слабой горчинкой», — сказал он.

Несмотря на ожидаемый в этом году подъем производства – хотя последние дата Согласно опубликованному Европейской комиссией прогнозу, производство достигнет гораздо более скромных 3,600 тонн – производство оливкового масла во Франции не восстановило максимумы предыдущего десятилетия, включая рекордные 6,200 тонн, произведенные в 2017/18 году.

Париж связывает это с продолжающаяся засуха с которой столкнулась южная Европа, ситуация усугублялась отсутствием снегопадов в Альпах прошлой зимой.

Недостаток воды в течение года и засуха летом повлияли на ход кампании», — сказала она. Мы знаем, что дождь является важным фактором снижения урожайности, но ситуации с осенними дождями в регионах разные. Поэтому еще слишком рано прогнозировать производство оливкового масла в этом году».