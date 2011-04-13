New World Labs опубликовали последний удар по импортным оливковым маслам

В сокращении резкое сокращение импортного оливкового масла прошлым летом, Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе и Австралийская исследовательская лаборатория масел снова объединились, чтобы предложить критическую оценку качества некоторых самых продаваемых брендов оливкового масла в Америке, которые можно найти на полках супермаркетов в Калифорнии.

Сегодняшний отчет, Оценка оливкового масла экстра-класса, продаваемого в Калифорнии, показывает, что исследователи приняли во внимание, по крайней мере, некоторые из критика прошлогодних методов путем сбора гораздо большей выборки самых продаваемых импортных оливковых масел и использования тестов, аккредитованных Международный оливковый совет.

Протестированные импортные оливковые масла были Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian и премиальный бренд Lucini. Их сравнивали с Калифорнийское оливковое ранчо (КОР) и Кобрам Эстейт — крупнейшие американские и австралийские производители оливкового масла.

В отчете сделан вывод лабораторные испытания показали, что самые продаваемые импортные бренды "оливковое масло первого холодного отжима, продаваемое в Соединенных Штатах и ​​приобретаемое в розничных магазинах по всей Калифорнии, часто не соответствовало органолептическим стандартам МОК для оливкового масла первого отжима».

Однако это были не все хорошие новости для Австралии и Калифорнии. Одиннадцать процентов калифорнийцев и Найти австралийского оливкового масла не удалось PPP» (пирофеофитин), которые показали, что они подвергались воздействию тепла и света или были смешаны с рафинированными маслами. В заявление на сайте California Olive Ranch, вице-президент по маркетингу Клод С. Вейлер выразил разочарование тем, что две бутылки COR не прошли тест PPP. Наши инвестиции в технологии, которые позволяют нам идентифицировать оливки, используемые для производства нашего масла, должны помочь нам понять, что случилось с двумя бутылками, не прошедшими проверку», — написал он.

Исследование было проведено Калифорнийский университет в Оливковом центре Дэвиса который поддерживается Калифорнийский совет по оливковому маслу, члены которой выиграют от дискредитации импортного оливкового масла. Производители оливкового масла из Калифорнии предоставляют около одного процента оливкового масла потребляется в Соединенных Штатах, но они развивают способность поставлять гораздо больше.

Это последняя глава в спорной отрасли, которая все больше делится на производителей из Нового и Старого Света, стремящихся заполучить больше растущего аппетита американцев к оливковому маслу.

См. также: Совет по оливковому маслу резко отреагировал на второе исследование Дэвиса по импортируемому оливковому маслу

Открыть для просмотра PDF.