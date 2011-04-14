Olive Council осуждает отчет UC Davis Report о скрытом течении агрессии

Вызов второе исследование UC Davis Olive Center такая же необъяснимая критика», которая могла вызвать непоправимый ущерб репутации оливкового масла», Международный совет по оливкам резко ответил исследователям в Калифорнии и Австралии, сославшись на скрытая агрессия».

Исполнительный директор МОК Жан-Луи Баржоль, который только недавно вернулся из Соединенных Штатов — его первая официальная поездка в качестве директора — выразил разочарование в своем заявлении о том, что Оливковый Центр настроили свою новоиспеченную дегустационную комиссию, одобренную МОК, против международной организации и ее членов.



Директор обвинил исследователей Калифорнийского университета в Дэвисе в том, что они сотрудничают только тогда, когда им это было удобно, и призвал все страны-производители вступить в ряды» членов МОК, чтобы найти удовлетворительные решения посредством конструктивного всестороннего сотрудничества».

Планируя начать этим летом кампанию стоимостью 1.7 миллиона долларов, направленную на продвижение использования оливкового масла в Соединенных Штатах и ​​Канаде, сказал г-н Баржол в своем выступлении. интервью на прошлой неделе что США и Австралия, казалось, в некотором смысле использовали МОК в своих интересах. Они используют наши лаборатории каждый год; они посещают наши встречи, и МОК признает их компетентность в области химических и органолептических характеристик», — сказал он.

Дэвис и австралийские исследователи обнаружили, что самые продаваемые импортные бренды "«Оливковое масло экстра вирджин», продаваемое в Соединенных Штатах и ​​приобретаемое в розничных магазинах по всей Калифорнии, часто не соответствовало органолептическим стандартам МОК для оливкового масла экстра вирджин», — говорится в отчете.

Исследование было проведено Калифорнийский университет в Оливковом центре Дэвиса который поддерживается Калифорнийский совет по оливковому маслу и ее члены, которые выиграют от дискредитации импортного оливкового масла. Производители оливкового масла из Калифорнии предоставляют около одного процента оливкового масла потребляется в Соединенных Штатах, но они развивают способность поставлять гораздо больше.

В сегодняшнем письме членам Калифорнийского совета по оливковому маслу президент COOC Брендон Флинн сослался на отчет как отличная возможность вовлечь общественность в дискуссию о преимуществах покупки оливкового масла у калифорнийских производителей». использовать этот момент».

Тем временем Боб Бауэр, директор филиала МОК Североамериканская ассоциация оливкового масла ответил на сообщение, сказав в сегодняшнем заявлении, Показательно отметить, что отечественная индустрия оливкового масла настаивала на менее строгих стандартах, чем стандарты МОК, принятые членами NAOOA, потому что они заявили, что их оливковое масло не может соответствовать этим стандартам. Тем не менее, они используют и подчеркивают субъективные и отвергнутые тесты, чтобы попытаться убедить людей, что импортные масла не соответствуют этим более строгим стандартам».

Потребители знали лучше, чем принять "результаты» в последнем исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе, и мы ожидаем, что то же самое снова останется верным», — добавил он.