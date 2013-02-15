Тест холодильника с оливковым маслом? Не рассчитывайте на это.

В недавнем фрагменте своей чрезвычайно успешной дневной телепрограммы доктор Оз предупредил своих зрителей, что их обманывают, заставляя покупать поддельное оливковое масло первого отжима (EVOO). Он сказал, что некоторые эксперты утверждают, что почти 70 процентов проданного EVOO являются контрафактными, и призвал всех проверять свое оливковое масло с помощью теста, который он и его семья используют.

В ходе теста доктор Оз ставит бутылку EVOO в холодильник. Если он замерзнет при нормальной температуре холодильника, тогда ты почти уверен, что он чист, — сказал Оз.

Некоторые эксперты, однако, говорят, что так называемая Fridge Test» на подлинность оливкового масла — давний миф.

Доктор Оз расследовал мошенничество с едой в супермаркетах, включая поддельные EVOO, в эпизод который вышел в эфир 11 февраля. Он объяснил, что люди платят больше за хорошее оливковое маслодля его польза для здоровья, но если масло, которое они покупают, не EVOO, то они не получают желаемого улучшения здоровья.

Исследование, проведенное в 2010 году Оливковым центром Дэвиса Калифорнийского университета, показало, что 69 процентов импортируемого масла, маркированного как оливковое масло первого отжима не соответствует стандартам экстра вирджин.

Гость шоу Дэн Флинн, директор Оливкового центра, рассказал более чем 3 миллионам зрителей, что EVOO — это высший сорт оливкового масла, потому что это натуральный измельченный оливковый сок; не изменяется под действием химикатов, растворителей или тепла. в Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, образцы с ложными этикетками, снятые с полок продуктовых магазинов, были описаны обученными дегустаторами как заплесневелый, сточный пруд, детские подгузники… такие вещи, которые вы не хотите иметь рядом с салатом, — сказал Флинн.

Шон Кеннеди, директор Национального центра защиты и защиты пищевых продуктов, также появился на шоу доктора Оз и объяснил, что некоторые производители выдают дешевые масла, такие как подсолнечное, фундуковое или промышленное масло, за оливковое масло первого холодного отжима, потому что они могут производить большая прибыль на этом. По некоторым оценкам, бизнес по производству поддельного оливкового масла так же прибыльен, как и торговля кокаином, и, безусловно, намного проще», — сказал Кеннеди.

В то время как шоу доктора Оза привлекло внимание потребителей к проблемам качества оливкового масла, эксперты говорят, что тест холодильника» не поможет потребителям окончательно определить, является ли их покупка настоящее оливковое масло. Доктор Оз сообщил зрителям, что метод не 100-процентная защита от дурака».

Североамериканская ассоциация оливкового масла назвала домашнее испытание совершенно ложное и вводящее в заблуждение». Почти любое масло затвердевает при низких температурах, в зависимости от его химического состава, и даже в категории EVOO на затвердевание будут влиять такие факторы, как сорт оливок и время сбора урожая.

Эксперт-дегустатор оливкового масла Ричард Гавел сказал, что домашний тест не является надежным показателем» подлинности масла EVOO. В его Блог, Гавел объясняет, почему мог возникнуть этот миф. EVOO в основном состоят из мононенасыщенных жиров, которые коагулируют при температуре холодильника, в то время как другие масла, как правило, состоят из полиненасыщенных жиров, которые могут затвердевать только при гораздо более низких температурах — ниже, чем в обычных холодильниках.

Тест холодильника будет работать, если EVOO будет на 100 процентов мононенасыщенным, а другие масла будут на 100 процентов полиненасыщенными, сказал Гавел, но масла обычно содержат комбинацию жиров. В качестве примера он приводит арахисовое масло, говоря, что оно имеет высокое содержание мононенасыщенных соединений и выдержит испытание в холодильнике.

По словам Гавела, даже EVOO, смешанный с небольшим количеством масла канолы, затвердеет в холодильнике и пройдет тест, даже если это не чистый EVOO.

Флинн сказал Olive Oil Times что метод холодильника не является полностью надежным. Хотя верно то, что рафинированное масло не сворачивается на холоде, верно также и то, что некоторые сорта оливкового масла тоже не сворачиваются». Кроме того, тест не скажет потребителю, приятный ли вкус у EVOO.

Эрин Балч, исполнительный вице-президент Североамериканская ассоциация оливкового масла сказал, что широко распространенный миф об испытаниях холодильника иллюстрирует большую потребность в надежных источниках информации об оливковом масле».

Флинн посоветовал зрителям шоу «Доктор Оз» проверить дату сбора урожая на бутылке с оливковым маслом и купить такую, указывающую на урожай за последние 15 месяцев, чтобы повысить шансы получить масло хорошего качества. Он также порекомендовал обратить внимание на качественные печати на бутылках, например, на Калифорнийский совет по оливковому маслу, которые подтверждают, что масло прошло химические и сенсорные критерии. Флинн отметил, что Калифорнийский университет в Дэвисе работает над более совершенными методами выявления мошенничества с оливковым маслом.

