Оливковому маслу нужен посредник

Международный совет по оливкам организовал Понимание оливкового масла» в понедельник, 30 июня, в конференц-центре Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке.

Для производителей оливкового масла наступили трудные времена. Цены низкие, запасы большие, а импорт сокращается на каждом крупном рынке.

Здесь, на крупнейшем в мире рынке, потребление на душу населения не меняется уже много лет, несмотря на все веские причины, по которым американцам следует употреблять больше оливкового масла и меньше других жиров.

Здесь мало что было сделано для улучшения ситуации, в то время как многое ухудшило ее.

Вчера я посетил семинар на выставке Fancy Food Show в Нью-Йорке, где Международный оливковый совет упустил еще одну возможность сделать что-то важное.

Это была впечатляющая явка, хотя было трудно сказать, кто был там, чтобы узнать об одном из самых важных продуктов в мире, и кого первым делом заманил туда с утра лотерея iPad и бесплатных пончиков.

Жан-Луи Баржоль

Директор МОК Жан-Луи Баржоль начал с того, что предупредил, что, выделив себе всего 45 минут, ему нужно действовать быстро.

Но 45 минут — это достаточно времени, чтобы убедительно обосновать пользу оливкового масла — привлечь нас изображениями, которые говорят о его богатой культуре, подчеркнуть его преимущества в самых простых терминах и предоставить мощные темы для разговора, которые дойдут до тех из нас, кто посещает мероприятие. широкой аудитории на оживленных выставочных площадках и за их пределами.

Но Баржоль не торговец.

До того, как присоединиться к глобальному руководящему органу Liquid Gold, Баржоль представлял производителей сахара, и семинар в подвале Javits Center был скучным отчетом о просто другом товаре, каким-то образом представленным монотонно с французским акцентом (достижение, я полагаю, само по себе). .

После перефразированной презентации с несколькими десятками слайдов, наполненных графиками, статистикой потребления и контрольными показателями стандартов, первый вопрос от члена аудитории был о том, где он может найти мартини с оливковым маслом. Точно мои чувства.

Но так же, как Начало Линкольн-центра единственной кампании МОК здесь, в эпоху Интернета (что, вы не помните, что видели Добавьте немного жизни»? Тот, у кого 342 миллиона впечатления» что почему-то пропустил нас всех?) Это была еще одна упущенная возможность донести четкую и прямую информацию об оливковом масле. Зачем его использовать? Как это использовать.

Бюджет этой кампании составлял 1.7 миллиона долларов (на которые мы наняли парня по имени Райан Гудспид и блог).

Конечно, все знают МОК разорился поскольку он проходит период саморефлексии в своей заявке на жизненно важную хартию. Но вот что бы я сделал, если бы был Баржолем (если бы ему дали еще один шанс после того, как его срок истечет в декабре):

Я бы попросил страны-члены одобрить тендер на торговца (или женщину) оливковым маслом. Предпочтительно очень харизматичный шеф-повар, который нашел время, чтобы познакомиться с оливковым маслом (вы будете удивлены, как мало поваров знают), он будет гастролировать по миру в течение всего года, демонстрируя точные, запоминающиеся выступления публике повсюду: Зачем использовать оливковое масло. Как использовать оливковое масло. Оливковое масло мировой тур.

я встретил повара несколько лет назад в Кордове, кто был бы хорошим кандидатом. Известный ресторатор Поль Бартолотта оторвался от создания своей кулинарной империи, чтобы присоединиться к кампании за качество оливкового масла и образование.

Бартолотта провел аудиенцию в Конференция Beyond Extra Virgin» завораживала его прямой речью и серьезной подачей, приправленной анекдотами из его воспитания на Среднем Западе. Я сказал ему тогда, что из него получится хороший торговец оливковым маслом, и он сказал, что ему это очень интересно. Вскоре после этого я упомянул об этом разговоре с Баржолем.

Пол Бартолотта

Кто знает, может все сложилось иначе.

Одна персона. Фронтмен оливкового масла, чтобы говорить не о стандартах, мошенничестве и экспортных тенденциях, а об истории и традициях, простой пользе для здоровья и приготовлении идеальных яиц с оливковым маслом первого отжима.

Знаешь кого-нибудь, кто подойдет для этой работы?