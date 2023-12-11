Изготовление оливкового масла Extra Virgin из сицилийского Дерева Мира

Сбор урожая был произведен на Оливковом дереве мира в Палермо, Сицилия, через несколько недель после того, как региональный суперинтендант объявил это место объектом культурного интереса.

Дань уважения судье и судья-обвинитель Паоло Борселлино, которого считают одним из самых важных деятелей в борьбе с организованной преступностью в Италии и во всем мире, дерево является символом возрождения, солидарности, мира, гражданской приверженности и справедливости.

Это дерево приобретает все возрастающую социальную значимость, поэтому мы взяли на себя обязательство защищать его вместе с учреждениями», — рассказала Франческа Граста, соучредитель Учебного центра Паоло и Риты Борселлино. Olive Oil Times.

Несколько лет назад мы начали собирать оливки, которые перерабатывали для употребления в пищу и раздавали населению», — добавила она. Производим второй год оливковое масло первого отжима это тоже пожертвование. Действительно, Оливковое Дерево Мира принадлежит сообществу».

Оливковое дерево мира было посажено на месте убийства прокурора по борьбе с мафией Паоло Борселлино в 1992 году. (Фото: Учебный центр Паоло и Риты Борселлино)

Борселлино был включены в списке героев журнала Time за 2006 год вместе со своим коллегой и близким другом Джованни Фальконе. Они вместе боролись за справедливость и оба были убиты с разницей в несколько месяцев в результате терактов мафии.

Судья был убит 19 июля 1992 года в результате взрыва заминированного автомобиля на Виа Д'Амелио в Палермо, недалеко от дома его матери Марии Пиа Лепанто, вместе с пятью охранниками: Агостино Каталано, Уолтером Эдди Косиной, Эмануэлой Лой, Клаудио Трайна и Винченцо Фабио Ли Мули. Все они были награждены золотой медалью за гражданскую доблесть.

Идея посадить оливковое дерево родилась из желания Пии», — рассказал Граста. В последующие месяцы появилась возможность установить памятный памятник на месте нападения, но во время разговора с дочерью Ритой Пиа призналась ей, что хочет вернуть это трагическое событие через что-то, что представляет жизнь, поэтому дерево, и особенно оливковое дерево, поскольку оно означает мир».

Сбор урожая оливкового дерева мира в Палермо (Фото: Учебный центр Паоло и Риты Борселлино)

Она очень хотела, чтобы это место стало местом жизни и мира», — добавила она. Рита добавила, что оно было бы еще более значительным, если бы оно пришло из Вифлеема».

Предложение посадить дерево было выдвинуто вместе с петицией о сборе подписей. Около 20,000 - подписей из Италии и из-за границы быстро достигли Палермо, и процедура началась.

Неправительственная организация «Международное сотрудничество Юг-Юг» (CISS) помогла установить первые контакты, затем палестинское и израильское движение «Женщины в черном за мир» поддержало организацию и договорилось с салезианской общиной долины Кремизан в Вифлееме – растение родом из земли монастыря, где итальянские монахи производят оливковое масло из древних оливковых деревьев с 1800-х годов.

Год спустя, во время церемонии, посвященной первой годовщине события, образовавшуюся в результате взрыва пропасть засыпали землей и посадили Оливковое дерево мира.

Саженец прибыл самолетом, и по соображениям безопасности не удалось даже удержать ком земли вокруг корней», — рассказал Граста. Честно говоря, он выглядел настолько хрупким, что никто не думал, что он сможет выжить или процветать среди городских зданий».

Однако сегодня он прекрасен и процветает», — добавила она. В течение года в его филиалах проводится множество мероприятий высокой социальной значимости, в том числе мероприятия для студентов, приезжающих со всей Италии и из-за границы, которых регулярно принимает учебный центр».

Каждую осень местный кооператив собирает и перемалывает оливки, а затем передает полученное оливковое масло обратно общине. (Фото: Учебный центр Паоло и Риты Борселлино)

Сбор оливок стал душевным событием. Плоды тщательно собираются вручную и доставляются на мельницу в Корлеоне, на которой работают работники кооператива. Лаворо и не соло, которая управляет землями, конфискованными у мафии.

Кооператив помогает нам во время сбора урожая, в котором также принимают участие сотрудники госслужбы учебного центра и несколько других групп волонтеров», - сказал Граста. Эмануэле Филиберто, один из охранников Борселлино, который не был на дежурстве в тот день, участвует каждый год».

Дни годовщины нападения являются кульминацией ежегодных мероприятий», — добавила она. Ночь мы проводим в молитве, а утром вместе с детьми из пригорода Палермо раскрашиваем улицу, оживляя ее танцами вокруг елки, музыкой и театральными представлениями».

Благодаря атмосфере энтузиазма и сотрудничества, сбор урожая является еще одним замечательным общественным событием, которое помогает нам исполнить желание Пиа, чтобы это место стало местом жизни», — заключил Граста.