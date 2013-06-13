Знаки качества оливкового масла? Выбирайте

Все больше потребителей узнают, что вкус и польза оливкового масла для здоровья тесно связаны с его качеством и свежестью, однако средний покупатель все еще мало что может сделать, чтобы быть уверенным, что покупает бутылку EVOO, которая соответствует его требованиям.

Дегустация масла перед покупкой может помочь, но исследования показали большинство людей по-прежнему выбирают старое, прогорклое оливковое масло в тестах на вкус, потому что они привыкли к нему. Урожай и срок годности» может указывать на свежесть, но не гарантирует, что масло не содержит дефектов и фальсификаций.

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Одна вещь, которую вы можете сделать, это найти наклейки с медалями с крупных соревнований, таких как Международный конкурс оливкового масла в Нью-Йорке, чтобы идентифицировать отмеченные наградами оливковые масла первого холодного отжима этого года.

Вы также можете поискать оливковое масло с наименование места происхождения (DOP), который указывает, что он контролируется регионом, который администрирует DOP, и должен соответствовать его стандартам и демонстрировать определенные качества.

Или можно поискать знак качества.

Чтобы дать потребителям некоторую дополнительную меру доверия на запутанном рынке, был разработан ряд программ печати качества, которые отслеживают и сертифицируют качество оливкового масла, отображая свои наклейки.

Программы знака качества подкреплены вкусовыми (сенсорными) испытаниями и химическими стандартами, и каждая из них имеет свой собственный набор контрольных показателей. Одна программа, Программа мониторинга качества Министерства сельского хозяйства США, также включает в себя регулярные необъявленные посещения предприятий и проверки прослеживаемости.

Химия может сбить с толку. Но цель программ уплотнения состоит в том, чтобы контролировать, в отсутствие общего стандарта, различные химические и вкусовые параметры, поэтому нам не нужно быть экспертами.

Обзор программ, предлагаемых Министерством сельского хозяйства США (USDA), Североамериканской ассоциацией оливкового масла, Калифорнийским советом по оливковому маслу и новым альянсом Extra Virgin, имеет сходство, но нет двух совершенно одинаковых.

Программа мониторинга качества Министерства сельского хозяйства США

Стандарты USDA были пересмотрены в 2010 году и основаны на Международный совет по оливкам (МОК) стандарты, за исключением различий в пределах линоленовой кислоты и кампестерола. Однако с тех пор МОК внесла изменения, в том числе добавила тесты на сумму метиловых и этиловых эфиров жирных кислот и содержание фенолов. Стандарты США не включают эти изменения», — сказала Памела Станзиани из Службы сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США, хотя она также отметила, что документы стандартов могут быть пересмотрены. в партнерстве с представителями отрасли… чтобы отразить современные методы ведения бизнеса».

В 2012 году Министерство сельского хозяйства США расширил свою программу контроля качества включать оливковое масло. В рамках программы инспекторы Министерства сельского хозяйства США проводят химические и вкусовые испытания, а также регулярные проверки систем и процедур компании. Они изучают каждый компонент смеси, проверяют такие аспекты, как санитария, безопасность, отслеживаемость и страны происхождения», — сказал Луизито Черкачи, вице-президент по качеству, исследованиям и разработкам в Pompeian, Inc., первой и пока единственной компании, получить одобрение QMP. Министерство сельского хозяйства США контролирует всю систему, приобретая более глубокие знания и со временем становясь более строгой», — сказал он.

Знак качества Североамериканской ассоциации оливкового масла

Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) следует стандарты МОК в своих тестах, включая органолептический анализ и ряд химических тестов. Если вы хотите быть уверены в полной картине подлинности и качества, нет никаких коротких путей. Вы должны управлять ими всеми», — сказала Эрин Балч, исполнительный вице-президент NAOOA.

Программа контроля качества NAOOA включает в себя регулярное тестирование масел ее членов, приобретенных на рынке, с использованием стандартов, которые более строгие, чем у Министерства сельского хозяйства США», — сказал Балч. Основные различия между двумя наборами стандартов заключаются в разных уровнях прохождения линоленовой кислоты и кампестерола, а также в ряде первичных тестов на подлинность. Некоторые из тестов на подлинность, проводимые NAOOA, вторичное» или Таблица II» в соответствии с параметрами Министерства сельского хозяйства США, что означает, что Министерство сельского хозяйства США выполняет их только в том случае, если определенные компоненты в первом раунде испытаний терпят неудачу. Балч сказал, что тесты следует считать первичными, чтобы эффективно контролировать фальсификацию.

Калифорнийский совет по оливковому маслу

Калифорнийский совет по оливкам (COOC) проверяет образцы оливкового масла, предоставленные производителями, на предмет качества и подлинности. В тесте COOC есть как сенсорные, так и химические элементы, хотя и меньше химических анализов, чем в USDA или NAOOA. Этим летом COOC пересмотрит свои требования и может добавить тесты PPP (пирофеофитин) и DAG (1-2 диацилглицеролов), заявила исполнительный директор Патрисия Дарра. Дарраг сказал, что PPP и DAG очень важные инструменты в химической оценке для классификации масла» и что более целесообразно проводить тесты теперь, когда больше лабораторий выполнили требования для их выполнения.

Экстра Вирджин Альянс

Команда Альянс Extra Virgin (EVA) — недавно созданная некоммерческая торговая ассоциация, целью которой является восстановление доверия потребителей к рынку. Производители по всему миру могут заключить договор с EVA и взять с полок магазинов образцы своей продукции для тестирования.

Стандарты EVA основаны прежде всего на Австралийский стандарт на оливковое масло и масло из оливковых жмыхов и о коммерческой практике в Европе, а не о стандартах МОК. Стандарты подлинности МОК для стеролов и жирных кислот разработаны для климата ЕС, и некоторые высококачественные масла, выращенные в других климатических условиях, могут не пройти тест», — пояснила соучредитель EVA Александра Кисеник Деваренн.

Предельные значения свободных жирных кислот и пероксидов в EVA ниже, чем в других программах, поэтому требуются тесты PPP и DAG. Кисеник Деваренн отметила, что стандарты EVA будет развиваться со временем по мере сбора данных с рынка».



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