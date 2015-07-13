Сотни ресторанов получили новую этикетку «MedDiet»

Новая Знак качества MedDiet» присвоен более чем 300 ресторанам, расположенным в шести странах: Египте, Греции, Италии, Ливане, Испании и Тунисе.

Знак MedDiet подтверждает, что рестораны предлагают настоящие блюда средиземноморской кухни, которые соответствуют критериям, установленным МедДиет, проект, финансируемый ЕС.

Критерии включают в себя:

Использование оливкового масла, предпочтительно первого холодного отжима, в качестве основного источника добавленного жира;

Использование местных и сезонных продуктов, в том числе фруктов и овощей;

Блюда готовятся по традиционным рецептам и/или придерживаются основных составляющих средиземноморской диеты;

Клиентам доступна прозрачная информация о еде;

Предлагаются мероприятия, пропагандирующие преимущества средиземноморской диеты.

На момент публикации список сертифицированных ресторанов еще не был обнародован. В настоящее время разрабатывается приложение для смартфонов, которое поможет людям найти рестораны, получившие маркировку MedDiet.

Проект MedDiet направлен на продвижение преимущества средиземноморской диеты путем обучения потребителей здоровому питанию посредством просветительских мероприятий в школах, создания информационных пунктов и обучения сотрудников местных органов власти.

Финансируемый Программой трансграничного сотрудничества ЕС в Средиземноморье (CBCMed), проект также выступает за создание общей правовой базы для защиты и продвижения средиземноморской диеты.

В недавнем отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) содержится предупреждение о том, что средиземноморская диета переживает спад из-за изменения пищевых привычек в регионе.

Сторонники говорят, что такие инициативы, как MedDiet Label, повысят осведомленность о положительной пользе для здоровья от употребления традиционной средиземноморской диеты.

