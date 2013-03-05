В Испании разработано программное обеспечение для улучшенной оценки оливкового масла



Цитолива

Исследовательская группа из Университета Хаэна, Испания, разработала новую программу, предназначенную для оценки и классификации оливковое масло экстра вирджин.

Ожидается, что инновационное программное обеспечение станет прорывом в процессе органолептической оценки оливкового масла и является результатом совместного сотрудничества университета и компании, занимающейся технологиями производства оливкового масла. Цитолива, CM Europe SL Laboratories и компьютерная инженерная компания MENGISOFT.

По словам члена исследовательской группы Макарены Эспинильи, новое программное обеспечение значительно улучшит сенсорную оценку оливкового масла первого отжима за счет сокращения времени и затрат, связанных с процедурой.

Программное обеспечение будет функционировать за счет оптимизации процесса оценка оливкового масла, что позволяет индивидуально отслеживать эволюцию разных дегустаторов для разных образцов и сессий в режиме реального времени. Вмешательства по исправлению отклонений органолептических свойств могут быть выполнены руководителем комиссии.

Программное обеспечение также может планировать дегустация оливкового масла сессий, управлять оценкой масла и генерировать окончательные отчеты, тем самым предлагая дальнейшую оптимизацию процесса.

Программа позволяет использовать методологию оценки, установленную Международный оливковый совет для органолептической классификации оливкового масла, но также может использоваться с новыми методами оценки, разработанными группой, которые в настоящее время проходят оценку.

Метод основан на система нечеткой логики» — математическая логика, предназначенная для принятия решения так, как это сделал бы человек, с учетом всей доступной информации и принятия наилучшего решения на основе этой информации. Эта инновационная модель органолептической оценки представлена ​​в качестве альтернативы нынешней модели Международного совета по оливкам и, как ожидается, будет способствовать улучшению в области обработки информации, дегустации и обучения оценщиков, сохраняя при этом эффективность результатов.

Ожидается, что в дальнейшем новая модель сенсорной оценки будет реализована с новым программным обеспечением с целью повысить ценность промышленность оливкового масла за счет совершенствования маркетинговых процессов и повышения конкурентоспособности компаний отрасли.

Новая программа, помимо модели сенсорной оценки, является частью проекта, финансируемого Министерством экономики, инноваций и науки Совета Андалусии.