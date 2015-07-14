Пять лет спустя отчет Калифорнийского университета в Дэвисе все еще шокирует

Пять лет назад Калифорнийский университет в Оливковом центре Дэвиса опубликовал отчет об исследовании качества оливкового масла в некоторых супермаркетах региона. Отчет-бомба изменит правила игры, и его бесчисленное количество раз цитировали, чтобы проиллюстрировать подвиги недобросовестных продюсеров.

Исследование, которое частично финансировалось калифорнийскими производителями, было небольшим по масштабу, но оно дало большой эффект: 69 процентов импортируемого оливкового масла имеют маркировку «экстра вирджин». Crisis Group говорится провозгласил, не соответствует сенсорному стандарту МОК». Другими словами, большинство импортируемых оливковых масел первого холодного отжима вовсе не были экстра вирджин.

Это простое утверждение оказалось неотразимым для основной прессы, и с тех пор отчет Дэвиса цитировали и неправильно цитировали.

Документ стал вещественным доказательством в групповые иски слушания торговой комиссии. Это был бы боевой клич для усилие установить маркетинговый заказ, ставку на ввести контроль за импортом в законопроекте о федеральном сельском хозяйстве установление Калифорнийская комиссия по оливковому маслу и, совсем недавно, принятие новые стандарты качества В Калифорнии.

В то время это казалось заслуживающим освещения в печати», — сказал Дэн Флинн, исполнительный директор UC Davis Olive Center. но у меня действительно не было никакого представления о том, насколько большим он станет и что он будет отражаться так долго, как есть». Ошеломленный реакцией на отчет, Флинн услышал, что более тысячи новостных агентств подхватили эту историю в течение нескольких дней после ее публикации. Это было мое введение в современную эпоху и то, как распространяются новости», — сказал Флинн.

Несмотря на такой отклик, исследование и его методы не остались без критики, но Флинн безоговорочно поддерживает доклад. Мы пролили свет на существующую проблему», — сказал он. После пяти лет и всего, что произошло, я доволен тем, что мы сделали».

A Поиск в Google показывает, как часто отчет Оливкового центра цитировался на протяжении многих лет, но ни одно из них не было таким громким и неточным, как в печально известном Инфографика Нью-Йорк Таймс 69 процентов всего импортируемого оливкового масла было объявлено подделал». В то время как Times в конце концов исправленный статья, ущерб был нанесен и многое другое обвинения полетели туда и обратно через Атлантику.

Производители оливкового масла во всем мире были справедливо шокированы тем, насколько эффективным может быть отчет Дэвиса в повышении подозрений в отношении оливкового масла во всех его формах. Потребительские журналы и правозащитные группы по всему миру начали проводить свои собственные зачастую псевдонаучные тесты качества, которые затрагивали определенные масла, но также наложили тень на бизнес оливкового масла и всех, кто в нем участвует.

Дезинформация росла, и все хотели знать, хорошее ли оливковое масло на их кухне. Воспользовавшись путаницей, популярный телевизионный гуру советов доктор Оз сказал своим 3 миллионам зрителей что, чтобы проверить, было ли масло первого холодного отжима, нам просто нужно было поставить его в холодильник, чтобы посмотреть, желируется ли оно — метод, по словам Оза, сослужил ему хорошую службу, но, как оказалось, нет оснований на самом деле.

После доклада Дэвиса производители с обеих сторон в последовавших за этим дебатах активизировали усилия по улучшению качества своей продукции и выделению торговых марок с помощью обозначений происхождения, наград за участие в конкурсах и знаков качества. Постепенно люди вернулись к разговорам о польза оливкового масла для здоровья опять же, и как это улучшает вкус блюд.

Однако в прошлом месяце группа, представляющая многих импортеров оливкового масла, ставших объектами исследования 2010 г., ответила резкой критикой. собственный отчет это, по их словам, выявило неадекватность новых калифорнийских стандартов. Критики называют этот доклад глубоко испорченный, и споры продолжаются.