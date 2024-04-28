Жара и плодовая муха препятствуют сбору урожая в Перу и северной части Чили

Не по сезону теплая погода привела к беспрецедентному заражению плодовой мухой и ухудшила и без того плохие перспективы урожая на севере Чили и юге Перу.

Чума средиземноморской плодовой мухи сеет хаос на севере Чили и юге Перу», — сказал Максимо Карл Паниагуа, директор Ассоциации производителей оливок долины Асапа на севере Чили.

Когда развивается Эль-Ниньо и возникают волны чрезмерной жары, условия для размножения и распространения средиземноморской плодовой мухи и других вредителей увеличиваются. - Джанфранко Варгас, президент Sudoliva

Инвазионный вид – близкий родственник оливковая плодовая муха – питается более чем 200 различными видами фруктов и овощей. Хотя цитрусовые и косточковые фрукты являются его наиболее распространенным источником пищи, известно, что самки охотятся на оливки.

Карл видел свидетельства того, что средиземноморские плодовые мухи начали заражать некоторые оливковые деревья в регионе, причем более значительное их присутствие было обнаружено на деревьях, которые приносили очень мало плодов и оставались неубранными.

Карл и Джанфранко Варгас, перуанские производители оливкового масла и президент культурной ассоциации Судолива, объяснили распространение средиземноморской плодовой мухи не по сезону теплой погодой, вызванной Эль-Ниньо.

Когда развивается Эль-Ниньо и возникают такие волны чрезмерной жары, условия для размножения и распространения средиземноморской плодовой мухи и других вредителей увеличиваются», — сказал Варгас.

Карл добавил, что более теплая погода увеличивает вероятность того, что большая часть личинок плодовых мух доживет до взрослой жизни и сможет размножаться.

Недавняя волна жары, наблюдавшаяся в регионе, еще больше затруднила сбор урожая перуанских оливок, и теперь ожидается, что объем производства упадет ниже прогнозируемого уровня. Ориентировочно от 700 до 1,000 тонн несколько месяцев назад, прямо перед началом сбора урожая.

Урожай был очень плохим», — сказал Варгас. Первоначально мы рассчитывали собрать 10 процентов от обычного количества. Теперь мы ожидаем собрать пять процентов».

Хотя высокие температуры были основной причиной снижения производства, Варгас также обеспокоен воздействием нашествия средиземноморской плодовой мухи, особенно на столетние деревья региона.

В последний раз нападение средиземноморской плодовой мухи произошло в Перу между 1925 и 1940 годами. В Такне заражение невозможно было контролировать, и им пришлось вырубить оливковые деревья», — сказал он. Вот почему в Такне, Перу, вы не найдете многовековых оливковых деревьев, которые можно увидеть в Арике».

Хотя предыдущие циклы Эль-Ниньо приводили к небольшому заражению средиземноморской плодовой мухи на севере Чили, Карл сказал, что все они были быстро взяты под контроль.

Он добавил, что Чили ранее выполнила долгосрочный план и подошла к моменту, когда плодовая мушка в стране вымерла. По некоторым оценкам, для борьбы с нынешним заражением потребуется пять лет.

Чили достигла цели, но с тех пор споткнулась», — сказал он. Власти ослабили систему контроля над средиземноморской плодовой мухой».

Он считает, что власти и фермеры должны действовать решительно, прежде чем оливковые деревья начнут цвести в августе, чтобы избежать повторного плохой урожай и дальнейшее распространение вредителя.

Карл также обеспокоен тем, что, если заражение не удастся быстро остановить, средиземноморская плодовая мушка распространится в центр страны, где производится большая часть чилийского оливкового масла.

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По словам Карла, чилийским властям ранее удавалось уничтожить средиземноморскую плодовую муху, переходя от одной оливковой рощи к другой и применяя методы уничтожения мух.

Власти также пытались контролировать заражение, облучая содержащихся в неволе средиземноморских плодовых мух и выпуская их в долины. Облученные мухи стерильны, и идея состоит в том, что они будут спариваться с другими мухами, производя яйца, которые никогда не вылупятся.

В настоящее время Чили может облучать 14 миллионов мух в месяц, но, по оценкам Карла, власти должны поднять этот порог до 30 миллионов, чтобы справиться с заражением.

Основываясь на доказательствах, которые он видел, Карл полагает, что это заражение возникло в цитрусовых и тропических фруктах, выращенных на севере Перу, и распространилось на юг Перу и север Чили в результате незаконной контрабанды фруктов и овощей.

Есть более 100 неофициальных дорог, которые пересекают границу с Чили, где нет никаких проверок и ввозятся товары, особенно фрукты, и это создало проблему, с которой мы сталкиваемся сегодня», — сказал он.

Карл считает, что большее количество людей, охраняющих границу, могло бы помочь в борьбе с контрабандой, но отметил, что основные экономические условия всегда сделают продажу незаконно ввозимых контрабандными перуанских фруктов на чилийских рынках более прибыльной.

Тем временем аналогичные меры по искоренению также принимаются для уничтожения средиземноморской плодовой мухи на юге Перу; Карл сказал, что эти программы не были полностью успешными, что еще больше усугубило ситуацию.

Для нас важно тесно сотрудничать с нашими перуанскими коллегами, чтобы искоренить средиземноморскую плодовую муху в каждой долине», — сказал он.