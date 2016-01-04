Контроль мафии над оливковым маслом — тема репортажа «60 минут»

Журнал новостей CBS "60 Minutes показали сегмент на участие мафии в итальянском сельском хозяйстве сегодня вечером, знакомя миллионы зрителей с теневым преступным миром торговли оливковым маслом и бросая новую пелену подозрений на Бренд «Сделано в Италии».

Мафиозные копии прекрасного оливкового масла, вина и сыра спровоцировали взрыв пищевой преступности в Италии», — сказал корреспондент CBS News Билл Уитакер.



Очень трудно в каждом конкретном случае с оливковым маслом точно сказать, сколько капель в данной бутылке на самом деле содержат кровь мафии. - Том Мюллер

В дополнение к беседе с итальянским следователем Серджио Тирро, чья команда из 60 обученных дегустаторов способна обнаруживать поддельное оливковое масло. с первого глотка», в докладе было интервью с Томом Мюллером, автором Лишняя девственность разоблачение.



Во многих случаях вы получаете оливковое масло более низкого качества, смешанное с хорошим оливковым маслом первого холодного отжима… иногда вы получаете дезодорированное масло», — сказал Мюллер. Они смешивают его с каким-то маслом, которое имеет какой-то характер, чтобы придать ему немного цвета, немного аромата… и они продают это как экстра вирджин. Это незаконно — это происходит постоянно».

Примерно перед 12 миллионами зрителей, которые только что наблюдали, как «Денвер Бронкос» побеждают «Сан-Диего Чарджерс» в напряженном футбольном матче в конце сезона, Тирро продемонстрировал, как легко подделывать оливковое масло первого отжима.

Изображение: 60 минут / Новости CBS

Взяв флакон с бесцветным подсолнечным маслом без запаха, он добавил несколько капель хлорофилла. Он приобретает цвет оливкового масла», — сказал Тирро. Это так просто.

Сицилийский производитель оливкового масла, Никола Клеменца, возглавляет восстание 200 фермеров против контроля мафии в регионе.

В тот день, когда я основал консорциум, они сожгли мою машину, сожгли часть моего дома, а я был внутри с женой и дочерью», — сказал Клеменца.

Мюллер сказал, что мафиозный контроль пронизывает поставки продуктов питания в Италии, и описал его влияние на оливковое масло в самых мрачных выражениях: В каждом отдельном случае с оливковым маслом очень сложно точно сказать, сколько капель в данной бутылке на самом деле содержат кровь мафии».

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Когда Уитакер спросил, сколько оливкового масла маркировано Extra virgin», который доходит до американцев, на самом деле не Extra Virgin, ответил Мюллер: От 75% до 80%, легко».

CBS News отправила 3 ​​бутылки оливкового масла, найденные в неназванном американском супермаркете, на дегустационную комиссию Tirro: только одна была признана экстра-девственной.

Они описали один как лампанте — оливковое масло самого низкого качества. Этот бренд оказался одним из самых продаваемых в Америке», — сказал Уитакер.

Самым продаваемым брендом в Соединенных Штатах является Bertolli, который является предметом громкого расследование мошенничества и несколько групповые иски.



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