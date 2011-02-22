Davis Olive Center отвечает на критику доклада со стороны МОК

Лори Зантесон

Olive Oil Times Участник | Репортаж из Лос-Анджелеса

В прошлогоднем отчете Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе Тесты показывают, что импортированные "оливковое масло первого холодного отжима часто не соответствует международным стандартам и стандартам Министерства сельского хозяйства США.», вызвало переполох в индустрии оливкового масла и за ее пределами, когда популярные СМИ раструбили о результатах с фантастическими заголовками, такими как Это оливковое масло не девственное». Спорное исследование, проведенное Калифорнийским университетом, показало, что 69 процентов импортируемых образцов оливкового масла с маркировкой оливковое масло первого холодного отжима» не соответствует международным химическим и органолептическим стандартам для классификации первого холодного отжима.

Группа экспертов по химии Международного совета по оливкам (IOC) возражала против выводов иопубликовал опровержение, ссылаясь на небольшой размер выборки, неизвестные условия хранения, методы химического тестирования и органолептический анализ исследования.

Теперь авторы доклада дали свой собственный резкий ответ на эту критику, защищая каждое исключение, сделанное химиками МОК в заявлении, впервые опубликованном на веб-сайте Американская ассоциация нефтехимиков.

На мой взгляд», ведущий ученый исследования, Доктор Эдвин Франкель, написал в электронном письме на адрес Olive Oil Times, МОК был очень политизирован в установлении стандарта для экспортируемых оливковых масел первого холодного отжима. Мы надеемся, что в Калифорнии нам удастся разработать более совершенные стандарты в поддержку нашего местного оливкового масла первого холодного отжима».

Калифорнийский университет в Дэвисе стоит за отчетом

Эдвин Н. Франкель, Родни Дж. Мейлер, Селина Ван, Чарльз Ф. Шумейкер и Дэн Флинн

Ответ на отчет Калифорнийского университета в Дэвисе («Испытания показывают, что импортированные "оливковое масло первого холодного отжима часто не соответствует международным стандартам и стандартам Министерства сельского хозяйства США», Оливковый центр Калифорнийского университета в Дэвисе, июль 2010 г.) варьируется от понимающих поклонов до резкой критики, например, со стороны Группы экспертов по химии Международного совета по оливкам (МОК; Мадрид, Испания) . Мы уважаем членов Экспертной группы, но полностью поддерживаем доклад.

Чтобы быстро рассмотреть источник разногласий, исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что 69% импортированных оливковых масел, которые мы протестировали, не прошли официальный органолептический тест МОК, и этот результат был подтвержден в 31% случаев тестами МОК на поглощение УФ-излучения. продуктов окисления, а в 86% случаев - немецкими диацилглицериновыми (DAG) и пирофеофитиновыми (PPP) тестами.

Отчет был подготовлен Оливковым центром Калифорнийского университета в Дэвисе и Австралийской исследовательской лабораторией масел. Австралийская лаборатория признана МОК и AOCS за компетентность в проведении химических и органолептических тестов МОК.

Хотя заявление Группы экспертов не отражает должным образом разнообразие мнений членов группы, многим из которых не была предоставлена ​​возможность ознакомиться с заявлением или подписать его, мы ответим на заявление в том виде, в котором оно было написано.

Статистическая значимость. Группа экспертов МОК утверждает, что отчет Калифорнийского университета в Дэвисе не является статистически значимым», но на самом деле Калифорнийский университет в Дэвисе анализировал образцы в четыре раза быстрее, чем собственная программа контроля качества МОК (в годовом исчислении). Согласно официальному отчету МОК, доступному на веб-сайте МОК, МОК анализировал в среднем 116 образцов первого отжима в год в 2008 и 2009 годах, собранных в США и Канаде. Совокупное население этих стран составляет 340 миллионов человек, поэтому МОК проанализировал одну выборку на каждые 2.93 миллиона человек. Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе основано на 52 образцах, собранных в штате Калифорния, население которого составляет 38 миллионов человек. Таким образом, исследование Калифорнийского университета в Дэвисе проанализировало одну выборку на каждые 730,000 - человек, что в четыре раза превышает показатель МОК.

Условия хранения. Экспертная группа, принимая наши выводы о несоответствии многих масел стандартам МОК, утверждает, что нельзя считать результаты достоверными» без информации о доставке или времени тестирования. Вот фактическая информация: Все образцы нефти были собраны и обработаны в Калифорнийском университете в Дэвисе одним членом исследовательской группы. Пробы собирали в течение семи дней, когда дневная температура колебалась от 52°F до 56°F (от 11°C до 13°C). Образцы находились в пути в Калифорнийский университет в Дэвисе не более девяти часов. Исследовательская группа быстро закодировала, завернула в фольгу, упаковала для отправки и отправила образцы в австралийскую лабораторию, при этом образцы прибыли в Австралию через пять дней после отправки. Австралийская исследовательская лаборатория масел сертифицирована IOC и следует стандартам качества IOC в отношении времени тестирования и всех других параметров.

Химические методы. Группа экспертов заявляет, что торговый стандарт МОК содержит все необходимые методы для оценки качества и чистоты оливкового масла… следовательно, нет необходимости применять неофициальные методы, указанные в отчете». Хотя мы высоко оцениваем работу, проделанную МОК по разработке стандартов, мы ожидаем, что немногие химики согласятся с тем, что стандарты МОК полностью адекватны, и мы решительно настроены дополнить методы МОК дополнительными тестами (DAG и PPP), принятыми в Германии и Австралии. Фактически, немецко-австралийские химические тесты подтвердили отрицательные сенсорные результаты в 86% случаев, тогда как химические тесты МОК подтвердили отрицательные органолептические результаты только в 31% случаев.

Группа экспертов также заявляет, что она отклонила тесты DAG и PPP, потому что эти соединения динамически изменяются в течение срока годности масла». Используя это рассуждение, комиссия также должна будет отказаться от тестов IOC на свободную жирную кислотность, конъюгированные диены (K232) и триены (K270), а также значения пероксида, которые будут меняться в течение срока годности масла. Группа экспертов также заявляет, что исследование Калифорнийского университета в Дэвисе не может сделать вывод о добавлении рафинированных масел, поскольку профили стигмастадиенов и стеролов соответствовали стандартам МОК. На самом деле исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что добавление рафинированных масел возможно, и наша исследовательская группа пришла к выводу. если какой-либо из образцов был фальсифицирован, наиболее вероятно, что примесью было рафинированное оливковое масло, а не рафинированное ореховое, семенное или растительное масло».

Сенсорный анализ. Группа экспертов, соглашаясь с нашим выводом о том, что многие масла не прошли органолептический анализ, проведенный официальной комиссией МОК, заявляет, что процедуры МОК требуют проведения второго анализа другой комиссией МОК, и винит исследование Калифорнийского университета в Дэвисе за отсутствие проведен второй тест. На самом деле МОК не требует, чтобы сенсорная комиссия получила второе мнение, когда комиссия обнаруживает, что образец масла не прошел первоначальный тест.

Хотя отчет Калифорнийского университета в Дэвисе был лишь одним исследованием и должен рассматриваться как таковой, мы должны отметить, что серьезные проблемы с качеством оливкового масла были обнаружены Consumer Reports в сентябре 2004 г., Der Feinschmecker в мае 2005 г., Австралийской исследовательской лабораторией масел в течение нескольких лет, Университет Республики в Уругвае в октябре 2010 г. и Министерство здравоохранения в Андуласии, Испания, в ноябре 2010 г. Поскольку Соединенные Штаты в настоящее время являются третьим по величине потребителем оливкового масла в мире, этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения.

Предлагаем читателям изучить наш отчет и приложение, и оценить достоверность исследования для себя. Мы подтверждаем наше желание сотрудничать с МОК для анализа качества оливкового масла в Соединенных Штатах. Давайте проверим и попробуем вместе.

Эдвин Н. Франкель — адъюнкт-профессор, Селина С. Ван — научный сотрудник, Чарльз Ф. Шумейкер — профессор и руководитель Химической лаборатории оливкового масла Калифорнийского университета в Дэвисе, а Дэн Флинн — исполнительный директор Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе. в Калифорнийском университете в Дэвисе. Родни Мейлер — научный сотрудник Австралийской исследовательской лаборатории масел в Вагга-Вагга, Австралия.