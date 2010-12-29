Ричард Гауэл в слезах

Ричард Гавел

Руководитель австралийской дегустационной комиссии по оливковому маслу первого холодного отжима и блогер Ричард Гавел хорошо известен в отрасли тем, что не боится высказывать свое мнение. И это, безусловно, имело место, говоря недавно с Olive Oil Times.

Иногда я иду в супермаркет, достаю продукты с полки, пробую их и думаю. "это просто мусор», и удивляюсь, что, черт возьми, делают политики во всем мире», — сказал д-р Гавел о качестве некоторых так называемых EVOO. Если они думают, что эти оливковые масла хороши, у них в голове камни».

Они, вероятно, видят все эти комментарии и думают " кто этот парень?' - Ричард Гавел

Малоизвестный факт: эксперт по оливковому маслу начинал как научный статистик, разрабатывая испытания и анализируя результаты. Это, несомненно, объясняет его одержимость данными при написании блога об оливковом масле. Слик Экстра Вирджин.

Затем он работал лектором по вину, прежде чем его пригласили в Австралийская ассоциация оливкового масла в 1997 году возглавил дегустационную комиссию по оливковому маслу. Он руководил этой комиссией восемь лет, прежде чем решил отказаться от нее и начать работать не по найму консультантом по оливковому маслу, продолжая при этом возглавлять ряд выставок по оливковому маслу. Сейчас он занимается исследованиями вин, в основном с фенольными соединениями белого вина, и живет в Аделаиде со своей женой, двумя подростками, собакой и кошкой, которых он не любит.

Ничто из этого не смогло смягчить его посты в блоге, его пристрастие комментировать дезинформацию об оливковом масле, которую он видит в Интернете, его роль в руководстве выставками оливкового масла, включая желанную Австралийскую национальную выставку оливкового масла, или его Twitter Обновления на все вещи EVOO.

Доктор Гавел сказал, что, несмотря на то, что многие люди переходят из винодельческой промышленности в индустрию оливкового масла, они очень разные. С вином у вас есть так много разных сортов и разного уровня алкоголя. Понимание тонкостей каждого из них — это работа всей жизни», — сказал он. С оливковым маслом различия более тонкие, потому что вы в основном оцениваете фруктовый сок, но когда вы получаете 50 масел на выставке и вам нужно определить, какое из них лучше, это на самом деле довольно сложно».

Родившийся и выросший в Аделаиде, он очень далек от мест, традиционно связанных с производством оливкового масла. Если вы спросите кого-нибудь в мире оливкового масла, где будет самое отдаленное место, я думаю, Аделаида, Мельбурн или Хобарт, Австралия будет довольно близко», — сказал доктор Гавел.

И поэтому Интернет, как правило, является его выходом в мир оливкового масла. Известный своей откровенностью, доктор Гавел сказал, что он просто говорит то, что думает, и то, что большинство людей слишком боятся сказать. Отсутствие каких-либо серьезных коммерческих связей с конкретной компанией по производству оливкового масла, безусловно, помогает.

Я немного подрабатываю для той или иной компании здесь или там, но получаю от этого так мало, что не продал бы за нее душу», — сказал он. Зачем мне халтурить за такие деньги? Это еще одна хорошая вещь в том, чтобы быть в миллионах миль от ниоткуда. Они, наверное, видят все эти комментарии, написанные мной, и думают "кто этот парень? О, он просто австралиец, не волнуйтесь, он никто».

Но его мнение точно не останется без внимания.

Одной из проблем, над которой доктор Гавел не остановился, является качество европейских EVOO и неправильная маркировка. Он сказал, что индустрия во всем мире должна обратить внимание на качество оливкового масла, представляемого на массовый рынок, и был рад, что органы по защите прав потребителей Андалусии хватило смелости выйти и тестировать масла по всей Испании, обнаружив, что половина из них на самом деле не были Extra Virgin.

Доктор Гавел считает, что стандарты США предстоит долгий путь. Они мало чем отличаются от Стандарты МОК (Международный совет по оливковому маслу), на самом деле очень мало разницы. Если вы на самом деле читаете мелкий шрифт, они так же сбивают с толку, как и раньше, и на самом деле вы можете иметь смешанное рафинированное оливковое масло и называть его по-разному в соответствии с действующими стандартами. Определение хорошего набора стандартов заключается в том, что одно масло должно относиться только к одной категории. Я не видел новых австралийских стандартов, но надеюсь, что они чертовски лучше. Но нам придется подождать и посмотреть».

Доктор Гавел сказал, что основным изменением в отрасли является постоянное улучшение качества оливкового масла крупными производителями, вытесняющее мелких кустарных производителей высокого класса с рынка. В прошлом масла больших объемов, которые вы найдете в супермаркетах по всему миру, как правило, были довольно низкого качества. Но я думаю, что очень скоро все изменится, если вы посмотрите на крупных производителей в Чили, здесь в Австралии - Изгиб границы и тому подобное — и в Калифорнии. Впервые мы увидим действительно качественное, свежее и качественное оливковое масло, которое появится на полках супермаркетов по ценам супермаркетов».

Многие крупные производители в настоящее время превращают оливки в качественные масла, как только они были собраны, о чем мелкий производитель может только мечтать. Доктор Гавел сказал, что в этих маслах уровень кислотности свободных жирных кислот (важный показатель качества оливкового масла) составляет 0.1 и 0.15, низкий уровень пероксидов, они свежие и фруктовые.

Ричард Гауэл сказал, что проблема, о которой мало говорят, — это сокращение потребления оливкового масла первого холодного отжима и оливкового масла в целом в Европе. Если вы посмотрите на Испанию, Италию и особенно на Грецию, потребление на душу населения значительно упало за последние 10 лет. МОК никогда не говорит об этом, потому что на самом деле они не хотят, чтобы кто-то об этом говорил».

Он сказал, что годовое потребление на душу населения в Греции упало примерно с 28 до 21 литра за последние 10 лет. Это чертовски много оливкового масла. Вы должны задать вопрос, "почему люди в Европе не едят столько оливкового масла, сколько раньше?» В любой другой стране мира — США, Австралии, Германии и Великобритании — потребление либо стабильно, либо растет».

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В Европе они проводят рекламные акции в Индия Китай, что здорово. Если вы заставите людей в Китае съедать хотя бы по одной капле оливкового масла в год каждый, мы все станем богатыми, но это долгий путь».

Доктор Гавел, безусловно, вносит свой вклад в развитие производства вина и оливкового масла. В рамках своей работы он пробует вино почти каждый день, а в год пробует более 500 сортов оливкового масла. И это только его дневная работа.

Дома он сказал, что одному из его детей очень нравится EVOO, и он надевает его на все, а другой все равно». Это для вас дети, — сказал он.

Даже несмотря на огромное количество масел, прикоснувшихся к его вкусу, его аппетит к дегустации качественных оливковых масел не уменьшился. Было бы неплохо увидеть еще несколько супер-пупер свежих европейских масел, которые мы могли бы попробовать, но опять же Австралия немного в стороне», — сказал доктор Гавел.

Но он сказал, что одной из лучших особенностей австралийской промышленности является ее способность экспериментировать и пробовать новые смеси с ее разнообразными сортами и стилями оливкового масла, которые варьируются от тосканских стилей до испанских и греческих сортов, а также с зелеными оливками, средними сортами. ассортимент и более спелые оливки.

Здесь очень открыто относятся к тому, что представляет собой хорошее оливковое масло. Некоторые комбинации вы не найдете больше нигде в мире. У нас тут на прилавках супермаркетов есть несколько собачьих масел от австралийских производителей, но я думаю, главное, что проблема не системная. Я обнаружил, что австралийские масла на полках австралийских супермаркетов действительно хорошего качества и довольно однородны, за исключением странного».

Между своими разнообразными занятиями оливковым маслом и вином доктору Гавелу также удается посвятить время некоторым другим своим увлечениям, которые часто находят свое отражение в его ленте в Твиттере (@oliveoilguy), такие как права человека. Как член Amnesty International, он сказал, что чувствует себя привилегированным, живя в стране где можно на самом деле сказать то, что думаешь, и не попасть за это в тюрьму».

Когда у него есть время порыбачить нахлыстом, он также пишет об этом. Это довольно самонадеянный поступок», — сказал он. Увлеченный садовник, его помидоры также могут быть упомянуты, в основном для издеваться над соседями. Я люблю крикет. Мои американские друзья думают, что это самая забавная вещь в мире, как кто-то может сидеть перед телевизором в течение пяти дней и смотреть ничью», — сказал он.

И я всегда любил AFL (Австралийская футбольная лига). Я решительный сторонник Мельбурнский футбольный клуб (известный как Демоны). Я заядлый велосипедист, когда меня не сбивают машины, в которых я был несколько раз и был в больнице. Я думаю, велосипедистам приходится нелегко, о нас плохо заботятся. Но помимо езды на велосипеде, рыбалки и просмотра крикета, это действительно моя жизнь».

Что касается воскресенья, он будет ухаживать за своим садом, кататься на велосипеде, если он чувствует себя в игре, вести свой блог, приглашать друзей на пиво и проводить некоторое время со своими детьми.

Многие люди думают, что мои воскресенья могут быть потрачены впустую, но я никогда не видел их потраченными впустую», — сказал он.

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