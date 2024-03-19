Помимо жары и отключений электроэнергии, южноафриканцы прогнозируют восстановление производства

Южноафриканские фермеры, выращивающие оливки, ожидают хорошего урожая в 2024 году, несмотря на то, что сбор урожая начнется раньше, чем обычно, из-за температур выше среднего.

В Западно-Капском регионе, центре оливковой промышленности страны, за последние несколько недель наблюдались рекордно высокие температуры, значительно превышающие 40 ºC. Южноафриканская метеорологическая служба (SAWS) обвиняет изменение климата до Эль-Ниньо.

Сброс нагрузки всегда играет роль, но мы действовали активно и будем иметь резервные мощности для решения этой проблемы. Мы ожидаем гораздо более высокого урожая, чем в 2023 году, и с нетерпением ждем начала работ. - Филип Кинг, генеральный директор, Mardouw Olive Estate

Между тем Венди Петерсен, исполнительный директор Южноафриканской ассоциации производителей оливок (SA Olive), заявила, что некоторые производители планируют собрать на 10–20 процентов больше оливок, чем в прошлом году.

В 2023 году ЮАР произвела около 1.2 миллиона литров оливкового масла по сравнению с 1.7 миллиона литров в 2022 году.

Некоторые производители ожидают увеличения объемов на 50–60 процентов (по сравнению с прошлым годом), но они в меньшинстве», — сказал Петерсен.

На протяжении многих лет мы уделяем значительное внимание качеству нашей продукции, и это очень заметно на международные награды и похвалы, полученные южноафриканскими производителями оливкового масла на международных платформах», — добавила она.

Однако Петерсен предупредил, что производители столовых оливок и оливкового масла изо всех сил пытаются конкурировать с импортом по более низким ценам, что является проблемой в последние несколько лет. Она добавила, что мошенничество остается проблемой, поскольку недобросовестные импортеры стремятся воспользоваться высокими ценами.

Тот факт, что оливковое масло не является сельскохозяйственным товаром с нулевой ставкой налога на добавленную стоимость, влияет на его конкурентоспособность на рынке», — сказал Петерсен. В отношении оливкового масла правила игры неравны».

Нам нужно, чтобы правительство вмешалось и признало, что оливки являются ключевым сельскохозяйственным товаром, который стимулирует создание рабочих мест и занятость», — добавила она. Это также стимулирует новых участников выращивания оливок и развитие редких и необходимых сельскохозяйственных навыков на международном уровне».

Снижение нагрузки – вахтовое отключение электроэнергии для предотвращения коллапса национальной энергосистемы – расстраивает фермеров, выращивающих оливки в стране, увеличивая эксплуатационные расходы и добавляя еще один непредсказуемый фактор во время сезона сбора урожая.

В 2023 году страна провела без электричества 1,742 часа, что соответствует 72.6 дням, при этом средний южноафриканец провел без электричества почти 20 процентов года.

Перспективы на 2024 год не лучше: сообщения о стагнации базовой нагрузки угольной энергетики (постоянной минимальной нагрузки, которую должна обеспечивать система электроснабжения) электроэнергетической компании страны Eskom.

Сброс нагрузки привел к увеличению эксплуатационных расходов, которые влияют на прибыль ферм и цену конечной продукции», — сказал Петерсен. Электричество остается большой проблемой в сельском хозяйстве, как и в случае с оливковой промышленностью».

Она добавила, Помимо влияния на цены, это также напрямую влияет на качество конечного продукта, если его не обработать сразу после сбора урожая».

Снижение нагрузки усложняет производство оливкового масла в Южной Африке, вынуждая производителей инвестировать в генераторы или возобновляемые источники энергии. (Фото: Тобин Джонс)

Ник Уилкинсон, совладелец Оливковое поместье Рио-ЛаргоКомпания , расположенная между Робертсоном и Эштоном в западно-Капской провинции Южной Африки, подтвердила, что главной проблемой, которую они видят в будущем, является сброс нагрузки, что создает проблемы с планированием производства.

Хотя у нас есть солнечная энергия и резервный генератор, чтобы компенсировать отключения электроэнергии в национальной энергосистеме, это увеличивает стоимость производства, и в зимнее время мы можем оставаться без электроэнергии до восьми часов в день», — сказал он.

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В прошлом году у нас был очень большой урожай, так что ожидайте, что урожай будет немного меньше, чем в прошлом году», — добавил Уилкинсон. Но качество выглядит исключительным при хороших условиях выращивания, отсутствии грибковых заболеваний или повреждений вредителями. Я ожидаю, что урожай в стране будет выше прошлогоднего».

Недалеко от Рио-Ларго команда Мардоу Олив Эстейт тоже скоро начну собирать урожай.

Производители Mardouw Olive Estate ожидают рекордного урожая. (Фото: Mardouw Olive Estate)

Обычно мы начинаем в начале апреля, но из-за очень высоких температур в последние два месяца мы ожидаем, что сбор урожая 2024 года начнется в середине марта», — сказал Филип Кинг, генеральный директор компании.

Тем не менее, Кинг в приподнятом настроении и не видит никаких проблем, осложняющих сбор урожая в этом году. Мы готовы настолько, насколько это возможно», — сказал он. Сброс нагрузки всегда играет роль, но мы действовали на опережение и будем иметь резервные мощности для решения этой проблемы».

Мы ожидаем гораздо более высокого урожая, чем в 2023 году, и с нетерпением ждем начала работ», — добавил Кинг.

Двигаясь на восток, Вавилонсторен В винной долине Франшхук в конце февраля начали собирать урожай зеленых столовых оливок Мансанилья.

Они переехали во Франтуо для добычи нефти в начале марта, надеясь, что сбор урожая продолжится до июня.

Производственная группа Babylonstoren сообщила, что сбор урожая в этом году начался раньше из-за сильной осенней жары. (Фото: Babylonstoren)

Сезон сбора урожая в этом году, похоже, начнется раньше, чем в прошлом, в первую очередь из-за сильной жары, которую мы испытали этим летом в винной долине Франшхук», — сказал Петрус ван Эден, специалист по оливкам компании Babylonstoren.

Он добавил, что, учитывая условия мирового рынка с низкими запасами нефти и высокие цены на оливковое масло, существует неопределенность относительно урожая этого года по сравнению с предыдущим.

Хотя многие фермы, похоже, имеют многообещающий урожай, остается неясным, сможет ли урожай удовлетворить наши потребности в нефти так же эффективно, как раньше», — сказал ван Иден. Учитывая преобладающие высокие цены, потребители могут столкнуться с давлением, что со временем может привести к снижению местного спроса».

Учитывая низкий урожай урожайность, которую мы видели в Европе и спад производства в Южной Африке в прошлом сезоне, разумно ожидать, что покупатели могут столкнуться с повышением цен за литр нефти по сравнению с предыдущими годами», — добавил он.