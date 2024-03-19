Помимо жары и отключений электроэнергии, южноафриканцы прогнозируют восстановление производства

Хотя ожидается, что урожайность в стране увеличится, высокие температуры вынудили фермеров собирать урожай раньше.
Южноафриканские фермеры, выращивающие оливки, ожидают хорошего урожая в 2024 году, несмотря на то, что сбор урожая начнется раньше, чем обычно, из-за температур выше среднего.
В Западно-Капском регионе, центре оливковой промышленности страны, за последние несколько недель наблюдались рекордно высокие температуры, значительно превышающие 40 ºC. Южноафриканская метеорологическая служба (SAWS) обвиняет изменение климата до Эль-Ниньо.
Сброс нагрузки всегда играет роль, но мы действовали активно и будем иметь резервные мощности для решения этой проблемы. Мы ожидаем гораздо более высокого урожая, чем в 2023 году, и с нетерпением ждем начала работ.
Между тем Венди Петерсен, исполнительный директор Южноафриканской ассоциации производителей оливок (SA Olive), заявила, что некоторые производители планируют собрать на 10–20 процентов больше оливок, чем в прошлом году.
В 2023 году ЮАР произвела около 1.2 миллиона литров оливкового масла по сравнению с 1.7 миллиона литров в 2022 году.См. также:Обновления урожая 2024 г.
Некоторые производители ожидают увеличения объемов на 50–60 процентов (по сравнению с прошлым годом), но они в меньшинстве», — сказал Петерсен.
На протяжении многих лет мы уделяем значительное внимание качеству нашей продукции, и это очень заметно на международные награды и похвалы, полученные южноафриканскими производителями оливкового масла на международных платформах», — добавила она.
Однако Петерсен предупредил, что производители столовых оливок и оливкового масла изо всех сил пытаются конкурировать с импортом по более низким ценам, что является проблемой в последние несколько лет. Она добавила, что мошенничество остается проблемой, поскольку недобросовестные импортеры стремятся воспользоваться высокими ценами.
Тот факт, что оливковое масло не является сельскохозяйственным товаром с нулевой ставкой налога на добавленную стоимость, влияет на его конкурентоспособность на рынке», — сказал Петерсен. В отношении оливкового масла правила игры неравны».
Нам нужно, чтобы правительство вмешалось и признало, что оливки являются ключевым сельскохозяйственным товаром, который стимулирует создание рабочих мест и занятость», — добавила она. Это также стимулирует новых участников выращивания оливок и развитие редких и необходимых сельскохозяйственных навыков на международном уровне».
Снижение нагрузки – вахтовое отключение электроэнергии для предотвращения коллапса национальной энергосистемы – расстраивает фермеров, выращивающих оливки в стране, увеличивая эксплуатационные расходы и добавляя еще один непредсказуемый фактор во время сезона сбора урожая.
В 2023 году страна провела без электричества 1,742 часа, что соответствует 72.6 дням, при этом средний южноафриканец провел без электричества почти 20 процентов года.
Перспективы на 2024 год не лучше: сообщения о стагнации базовой нагрузки угольной энергетики (постоянной минимальной нагрузки, которую должна обеспечивать система электроснабжения) электроэнергетической компании страны Eskom.
Сброс нагрузки привел к увеличению эксплуатационных расходов, которые влияют на прибыль ферм и цену конечной продукции», — сказал Петерсен. Электричество остается большой проблемой в сельском хозяйстве, как и в случае с оливковой промышленностью».
Она добавила, Помимо влияния на цены, это также напрямую влияет на качество конечного продукта, если его не обработать сразу после сбора урожая».
Ник Уилкинсон, совладелец Оливковое поместье Рио-ЛаргоКомпания , расположенная между Робертсоном и Эштоном в западно-Капской провинции Южной Африки, подтвердила, что главной проблемой, которую они видят в будущем, является сброс нагрузки, что создает проблемы с планированием производства.
Хотя у нас есть солнечная энергия и резервный генератор, чтобы компенсировать отключения электроэнергии в национальной энергосистеме, это увеличивает стоимость производства, и в зимнее время мы можем оставаться без электроэнергии до восьми часов в день», — сказал он.
В прошлом году у нас был очень большой урожай, так что ожидайте, что урожай будет немного меньше, чем в прошлом году», — добавил Уилкинсон. Но качество выглядит исключительным при хороших условиях выращивания, отсутствии грибковых заболеваний или повреждений вредителями. Я ожидаю, что урожай в стране будет выше прошлогоднего».
Недалеко от Рио-Ларго команда Мардоу Олив Эстейт тоже скоро начну собирать урожай.
Обычно мы начинаем в начале апреля, но из-за очень высоких температур в последние два месяца мы ожидаем, что сбор урожая 2024 года начнется в середине марта», — сказал Филип Кинг, генеральный директор компании.
Тем не менее, Кинг в приподнятом настроении и не видит никаких проблем, осложняющих сбор урожая в этом году. Мы готовы настолько, насколько это возможно», — сказал он. Сброс нагрузки всегда играет роль, но мы действовали на опережение и будем иметь резервные мощности для решения этой проблемы».
Мы ожидаем гораздо более высокого урожая, чем в 2023 году, и с нетерпением ждем начала работ», — добавил Кинг.
Двигаясь на восток, Вавилонсторен В винной долине Франшхук в конце февраля начали собирать урожай зеленых столовых оливок Мансанилья.
Они переехали во Франтуо для добычи нефти в начале марта, надеясь, что сбор урожая продолжится до июня.
Сезон сбора урожая в этом году, похоже, начнется раньше, чем в прошлом, в первую очередь из-за сильной жары, которую мы испытали этим летом в винной долине Франшхук», — сказал Петрус ван Эден, специалист по оливкам компании Babylonstoren.
Он добавил, что, учитывая условия мирового рынка с низкими запасами нефти и высокие цены на оливковое масло, существует неопределенность относительно урожая этого года по сравнению с предыдущим.
Хотя многие фермы, похоже, имеют многообещающий урожай, остается неясным, сможет ли урожай удовлетворить наши потребности в нефти так же эффективно, как раньше», — сказал ван Иден. Учитывая преобладающие высокие цены, потребители могут столкнуться с давлением, что со временем может привести к снижению местного спроса».
Учитывая низкий урожай урожайность, которую мы видели в Европе и спад производства в Южной Африке в прошлом сезоне, разумно ожидать, что покупатели могут столкнуться с повышением цен за литр нефти по сравнению с предыдущими годами», — добавил он.